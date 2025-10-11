¿Ya reabrió la autopista México-Puebla tras el choque de pipas?

Un grave accidente en la autopista México–Puebla, a la altura de Tlahuapan, provocó el cierre de la vía en ambos sentidos de manera temporal y la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

El incidente involucró la colisión de dos pipas, una de ellas transportaba diésel, generando un incendio que afectó la circulación y un domicilio cercano.

En el lugar del accidente, efectivos de la Guardia Nacional (GN) se encontraban realizando labores de control vial, con el fin de facilitar el acceso a los cuerpos de emergencia y brindar apoyo a las personas que resultaron lesionadas.

En #Puebla, integrantes de la #GuardiaNacional implementaron el #PlanDNIIIE, tras la volcadura de dos pipas con petróleo crudo. En el sitio del accidente, los efectivos realizan labores de abanderamiento y vialidad, para facilitar el acceso a los cuerpos de emergencia y auxiliar…
— Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 11, 2025

Estado de la circulación

Según la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla y CAPUFE:

Dirección Puebla : la circulación se ha restablecido, aunque con reducción de carriles mientras continúan las labores de sofocación del incendio.

Dirección Ciudad de México: la circulación se ha restablecido totalmente.

Las autoridades instan a quienes viajan por esta autopista a utilizar vías alternas, como la carretera libre a la altura del km 83 (Puente Apapaxco), y mantener atención a la información oficial de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras (088).

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre total de circulación por conclusión de maniobras tras incendio de vehículo, cerca del km 072+200 de la autopista México-Puebla. Atienda indicación vial.
— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2025

Recomendaciones a la ciudadanía

Debido a la gravedad del accidente y la presencia de sustancias inflamables, se han establecido cordones de seguridad alrededor de la zona afectada.

La autoridades invitan a los conductores a extremar precauciones, especialmente en dirección Puebla donde la circulación es limitada.

Asimismo, a los vecinos de las zonas cercanas a mantenerse alejados de la autopista hasta que los cuerpos de emergencia concluyan las labores de mitigación y limpieza.

Por consiguiente, se recomienda consultar medios oficiales y evitar difundir información no verificada sobre la situación.

Para información sobre el estado de la autopista, desvíos y rutas alternas, así como notificar emergencias en las carreteras, deben comunicarse con CAPUFE al 074.

El Gobierno de Puebla y los municipios involucrados han reiterado que la prioridad absoluta es la seguridad de los habitantes y la atención oportuna del incidente.

Los cuerpos de emergencia continúan trabajando para garantizar la seguridad vial y coordinar la asistencia a las personas afectadas.

