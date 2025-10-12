En medio de la tragedia por inundaciones se registra rapiña y precios inflados

En medio de la devastación provocada por las lluvias que inundaron a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, se han registrado actos de rapiña por parte de habitantes a tiendas comerciales y de autoservicio, pero también la venta de alimentos por encima del precio habitual.

Además de los videos que dan cuenta de la magnitud de las anegaciones, en redes sociales también se compartieron grabaciones del saqueo que algunas personas cometieron a negocios.

Uno de ellos muestra el momento en que un hombre que salía de una tienda departamental con una motocicleta es frenado por un militar del Ejército que se encontraba desplegado en Poza Rica, como parte del Plan DNIII. Mientras el uniformado hace que devuelva la unidad, se escucha a personas alrededor que le gritan: “¡Ya déjalo, eso está asegurado!"

No sólo es #PozaRica Hay más de 55 municipios de @GobiernoVer con daños graves por lluvias.

La gobernadora @rocionahle intercepta ayuda de ciudadanos para dárselos a políticos de @Morena y se luzcan.

No puede frenar la #Rapiña

Álamo, Huayacocotla, Zacualpan, Texcatepec,… pic.twitter.com/9fxZ0OCt36 — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) October 12, 2025

En otros videos, se observa a más personas salir con las cajas de pantallas, equipos de sonido, bicicletas, cajas de cerveza, de refresco, aun con los empaques enlodados.

También se viralizó la grabación de un grupo de cuatro hombres que se llevaron bicicletas y otros artículos sobre un colchón que les ayudó a llevarse lo robado sobre la inundación.

Paralelamente a esto, una joven del mismo municipio también compartió su molestia por la subida de precios en alimentos, como el cono de huevo que se comenzó a vender hasta en 200 pesos.

“La gente necesita, en vez de vender al precio que es, o incluso… lo importante es ayudar, o sea, el cono 200 varos…”, reclamó molesta.

🚨 Rapiña y saqueo tras la inundación en #PozaRica, #Veracruz.



Motocicletas, pantallas, colchones, bebidas, llantas… hasta muebles completos fueron saqueados de comercios.



📹Tiempo Noticias pic.twitter.com/IXI4CebMtI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 11, 2025

