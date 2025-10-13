Cámara de Diputados abre centro de acopio para afectados por lluvias

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que se instalará en este espacio legislativo un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad, con el fin de canalizar ayuda directa a las comunidades lastimadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Ricardo Monreal Ávila señaló que en la Cámara de Diputados “nos solidarizamos con las familias afectadas por las lluvias e instalaremos un centro de acopio para apoyarlas”, y aunque aún no se lleva a cabo la recepción, será esta misma tarde cuando quede instalado este centro de acopio en las instalaciones del Palacio legislativo.

“Reconocemos a las corporaciones del Estado mexicano que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, activaron el Plan DN-III-E y trabajan incansablemente en labores de rescate, auxilio, y apoyo a la población en las zonas que lo están necesitando. Su compromiso y valentía son ejemplo del espíritu de servicio que sostienen a nuestro país en los momentos más críticos”, señaló Monreal.

Subrayó que, como Poder Legislativo, “no solo respaldamos estas acciones, sino que también nos sumamos activamente. Por ello, en la Cámara de Diputados instalaremos un centro de acopio en el que recolectaremos víveres y artículos de primera necesidad, con el fin de canalizar ayuda directa a las comunidades lastimadas. Frente a esta emergencia, México necesita de nuestra unidad y empatía”.

De igual modo el coordinador parlamentario dijo que hacia una cordial invitación “a todas y todos a contribuir con generosidad. Cada ayuda cuenta”.

En tanto en el marco de la discusión del Paquete Económico para 2026, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que en el Gasto se deben asignar recursos suficientes para atender a las familias mexicanas que han sido afectadas por las fuertes lluvias en todo el país.

Asimismo, expresó su solidaridad con las personas afectadas y con quienes arriesgan su vida para atender la emergencia, al tiempo que recordó que la responsabilidad primordial de los diputados federales es aprobar un presupuesto que le sirva a la gente.

“Las fuertes lluvias han dejado dolor y pérdidas para muchas familias. Mi solidaridad con todas las personas afectadas y con quienes arriesgan su vida para atender la emergencia”.

Los diputados federales, sostuvo, tenemos una responsabilidad primordial: aprobar un presupuesto que le sirva a los mexicanos.

“En medio de la discusión sobre cómo se asignarán los recursos, se hace necesario que más allá de la polarización o discusiones ideológicas (todas respetables), los legisladores logremos un acuerdo para que se asignen suficientes recursos que garanticen a los estados y municipios ayuda para salir adelante en casos de desastres. De eso se trata el servicio público, de servir a las personas”.

