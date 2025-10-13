Telcel ofrecerá llamadas, SMS y WhatsApp sin límite en zonas de Veracruz y Puebla

Telcel, empresa mexicana de telecomunicaciones, señaló que a partir de hoy y hasta el 19 de octubre ofrecerá llamadas, mensajes de texto (SMS) y WhatsApp ilimitados, además de 500 MegaBytes (Mb) para las personas usuarias que residen en Poza Rica, Álamo, Papantla, Tepentzintla, Coyutla, Filomeno Mata y Zozocolco de Hidalgo, municipios de Veracruz y Puebla que fueron afectados por lluvias e inundaciones el fin de semana pasado.

“En apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a Puebla y Veracruz, Telcel informa que ofrecerá desde hoy y hasta el 19 de octubre llamadas, SMS y WhatsApp sin límite, además de 500 MB de datos móviles para navegar en Internet, que se activaran a todos los usuarios en las poblaciones de Poza Rica, Álamo, Papantla, Coyutla, Filomeno Mata, Tepetzintla, Zozocolco de Hidalgo”, indicó la telefónica en un boletín de prensa.

Asimismo, destacó que la acción tiene como objetivo “garantizar la comunicación de las personas afectadas con sus familiares y servicios de emergencia, así como facilitar el acceso a información y apoyo durante la etapa de atención y recuperación”.

Afectaciones que dejaron las lluvias desde la semana pasada en Veracruz ı Foto: Cuartoscuro

Hasta este 13 de octubre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio eléctrico al 84.07% de los 262,847 usuarios afectados por las fuertes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo con lo que informó la directora general de la empresa pública del Estado, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, durante la conferencia presidencial matutina.

La CFE logró restablecer el servicio de telefonía en un 27%, al recuperar 44 sitios, por lo que 595,917 usuarios ya cuentan nuevamente con servicio.

Cajeros bancarios a los que les extrajeron el dinero en sucursales de Poza Rica, Veracruz ı Foto: Especial

