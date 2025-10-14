Diputados aprueban reforma a Ley de Amparo en lo general

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en votación nominal, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones.

La reforma, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa en materia fiscal y administrativa.

🔴Con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprueba en lo general, el dictamen a la minuta por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo



🔸Continúa la discusión en lo particular pic.twitter.com/ssNaYk3kay — Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 14, 2025

Durante la discusión en el Pleno, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron posturas encontradas.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) destacó que el amparo “es una conquista del pueblo y debe estar a su servicio y no de unos cuantos”. Aseguró que con la reforma “se honra la tradición constitucional, no la traiciona”, y consideró necesario permitir que el juicio de amparo continúe con su evolución jurídica “de más de 178 años”.

Por su parte, el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) advirtió que la modificación “protege a los poderosos”. Señaló que el amparo debe defender “a los débiles, a los oprimidos, a las comunidades mayas e indígenas”, y acusó que con esta reforma “se da la espalda a los colectivos feministas, a los defensores de derechos humanos e incluso al medio ambiente”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) respaldó el dictamen al considerar que representa un avance hacia un mecanismo más eficiente, transparente y accesible, al incorporar la digitalización de procedimientos, la reducción de cargas procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos.

En contraste, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) calificó la reforma como “un adefesio” y anunció el voto en contra de su bancada. Argumentó que la iniciativa es inconstitucional y “atenta contra la presunción de inocencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva”.

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez consideró que el proceso de discusión fue “violentado” y que con esta reforma se deja “en desamparo a millones de mexicanas y mexicanos que no tienen manera de pagar un abogado”.

“Muy pronto la historia nos juzgará”, concluyó.

