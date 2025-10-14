En Puebla no se escatiman apoyos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que ante la contingencia por las lluvias en la entidad, “no se escatimarán recursos para salvar vidas y atender a las y los damnificados. Lo más importante es garantizar que están bien, como lo instruye la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

En conferencia, resaltó que lo importante es salvar vidas y proteger a la población, como lo instruyó la mandataria federal durante su visita a Huauchinango y a la comunidad de La Ceiba. “La prioridad es rescatar vidas y proteger a la población”.

Mencionó que se continúa con la búsqueda de cuatro personas y que 68 unidades de los módulos de maquinaria trabajan para abrir pasos provisionales. Además señaló que se pasaron de cinco frentes de atención interinstitucional a 11 en los municipios de Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan.

En este sentido, comentó que se han entregado más de 15 mil apoyos a los afectados de la Sierra Norte, e hizo un llamado de la población para contribuir con picos, palas, carretillas, botas y alimentos no perecederos. Añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya ha restablecido casi en un 100 por ciento el servicio en las áreas dañadas.

Señaló que contabilizan 19 puentes afectados en 11 municipios, 33 tramos carreteros dañados los cuales se trabajan para restablecer en su totalidad. Dijo que se han atendido las áreas inundadas y se realizó limpieza en todas las regiones.