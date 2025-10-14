PAN alista denuncia por ‘rapiña política’ de Morena

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció quejas ante el INE y una auditoría al flujo de recursos federales y estatales en Veracruz, ya que hay funcionarios, políticos y autoridades electas de la 4T que lucran con las necesidades y hacen propaganda política personal.

“A Morena solo le gusta que le aplaudan, van sus funcionarios y políticos de Morena a tomarse la foto y ejercer actos anticipados de campaña y rapiña política como es Roberto San Román, alcalde que aún no entra en funciones en Tantoyuca, pero que entrega apoyos de Roció Nahle con la bandera de Morena”, dijo.

El diputado de Acción Nacional advirtió que no se tolerarán actos de rapiña política por parte de la 4T. “Las autoridades estatales y municipales tienen el deber constitucional de apoyar a damnificados, pero bajo la correcta honestidad”.

Advirtió que, de lo contrario, habría por parte de diputados del PAN una fiscalización. “Ya lo pedimos, queremos garantizar apoyos y un Fonden efectivo con enfoque social”.

El diputado lamentó que hoy en día hay 19 mil millones de pesos para atender emergencias. “Es un presupuesto raquítico en comparación al sexenio de Felipe Calderón había 135 mil millones de pesos para este concepto”.

“Así son los gobiernos de Morena que ven las emergencias como un espacio de saqueo financiero y desequilibrio municipal”, señaló.

El panista también recordó otro suceso con Martí Batres como jefe de Gobierno, quien desvió víveres para damnificados del terremoto en Turquía y Siria, y fueron ubicados en el módulo de atención del entonces legislador de Morena, Óscar Gutiérrez Camacho.

