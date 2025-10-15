Avalan diputados reforma a Ley de Amparo con ajuste en retroactividad

La bancada del PRI se pronunció en contra del dictamen ante el pleno, ayer.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones del oficialismo.

Hasta el cierre de esta edición, la Cámara de Diputados discutía algunas de las 307 propuestas de modificación presentadas por los partidos de oposición y legisladores del propio bloque oficialista.

La iniciativa reconoce que el amparo puede ser individual o colectivo, fija que el plazo para dictar sentencia se amplie de 60 a 90 días naturales; se extiende el plazo de tres a cinco los días para que el quejoso exhiba la garantía y pueda proceder la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal.

El Dato: La iniciativa también aborda problemas como la coexistencia de formatos físicos y electrónicos, así como el uso abusivo de medios de defensa fiscales con fines dilatorios.

En una sesión que inició a las 11 de la mañana y se extendió hasta la noche, legisladores de todos los frentes mostraron su postura ante estas reformas que, hace unos días, durante las audiencias públicas, abogados calificaron de “regresiva”.

José Elías Lixa Abimerhi, coordinador de los diputados del PAN, expresó que el amparo protege a los débiles, a los oprimidos, a las comunidades mayas y a las comunidades indígenas, pero, afirmó, con esta reforma se protege a los poderosos: “Hoy les dan la espalda a los colectivos feministas, a las comunidades indígenas, a los defensores de los derechos humanos e incluso al medio ambiente”.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, anticipó, previo a la votación, que su grupo parlamentario votaría en contra de lo que llamó “el adefesio que significa la criminal reforma a la Ley de Amparo”, porque, mencionó, “es inconstitucional y viola el artículo primero de la Carta Magna y, además, atenta contra la presunción de inocencia”.

El legislador concluyó que Morena ha llevado a los ciudadanos “del amparo al desamparo”, una frase que fue reflejada en pancartas por varios diputados del tricolor en el pleno de San Lázaro.

En opinión del diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Juan Ignacio Zavala, se ha violentado el proceso de discusión de la Ley de Amparo y es falso que esta reforma se haga por cuestiones fiscales para evitar a los evasores. Pidió pensar en los millones de niñas, niños, mujeres, personas mayores, ambientalistas, colectivos y organizaciones que hoy se están dejando sin este derecho.

Además, la bancada emecista en la Cámara de Diputados compartió en el pleno algunos aspectos del “Abusómetro de Morena”, que fue creado para denunciar “otra de las injusticias del partido mayoritario al aprobar la Ley de Amparo”.

Legisladores de MC dijeron que, en esta ocasión, colocaron “un octavo piso al abusómetro de lo que han aprobado en este primer año de legislatura” y los legisladores naranjas dijeron que el oficialismo ha sumado en “limitar derechos”.

En contraparte, el legislador y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que con las reformas aprobadas a la Ley de Amparo “no habrá retroactividad, no habrá ningún efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

“Es de fondo lo que se está haciendo y lo que se pretende es que se mantenga el amparo en la protección de derechos individuales, de garantías individuales, pero que se deje de dar poder a los que nunca se les toca”, puntualizó.

Al respecto, Monreal mencionó a aquellos a los que nunca llega la ejecución de las sentencias, los que no pagan impuestos, que promueven amparos para que no sea efectivo el cobro fiscal, aquellos que se resisten a pagar como cualquier mexicano sus derechos de impuestos por servicios que se les prestan o simplemente por la contribución al erario federal.

Y a pesar de que el lunes por la noche las comisiones de Justicia y de Hacienda votaron por eliminar el polémico artículo tercero transitorio de la reforma, que le daba retroactividad plena a la ley, el diputado Hugo Eric Flores registró una reserva que, a decir de los diputados del PAN, les da a los jueces la posibilidad de decidir en qué etapa procesal se aplicaría o no la retroactividad.

Y es que, en la discusión de la reforma a la Ley de Amparo en San Lázaro, Morena propuso una reserva para darle flexibilidad a los jueces para determinar en qué etapa procesal aplicar o no la retroactividad en los juicios amparo, esto, “basado en una redacción copiada de la intervención del ministro en retiro Arturo Zaldívar en la conferencia presidencial del 3 de octubre”, dijo el PAN.

Con ello, la redacción que propuso Hugo Eric Flores del artículo tercero transitorio quedó de esta manera: “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes, se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Ante dicho escenario, señalaron los legisladores del PAN, encabezados por la diputada zacatecana Noemí Luna, que el juez puede determinar que la etapa procesal de admisión del amparo, que ya generó derechos, no tiene retroactividad, pero las siguientes actuaciones, pruebas, alegatos y la suspensión o no, ya se regirán bajo las nuevas disposiciones.

Así, la Cámara de Diputados libró un debate largo, con un aproximado de 100 oradores de todos los frentes de los grupos parlamentarios.

Algunos ajustes