Diputados inician discusión de la reforma al Código Fiscal de la Federación

Alrededor de las 20:00 horas, inició en el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión del dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, parte del Paquete Económico 2026 enviado por la presidenta de la República.

Desde tribuna, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) señaló que la ruta legislativa dada a la iniciativa refleja un compromiso con la legalidad, ya que permitirá que los recursos públicos lleguen a sus destinatarios.

“El dictamen establece que la autoridad podrá vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, combate la corrupción y la evasión fiscal, y moderniza la consulta de los datos de los contribuyentes con el fin de eliminar comprobantes fiscales falsos”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban en San Lázaro Diputados aprueban sin cambios la Ley Federal de Derechos del Paquete 2026

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) afirmó que el partido en el poder “miente y roba”, al considerar que la reforma al Código Fiscal busca establecer medidas confiscatorias contra los contribuyentes honestos que pagan sus impuestos.

El legislador advirtió que no existen garantías para detener y erradicar a los defraudadores fiscales, ni a los funcionarios públicos y cómplices que se han enriquecido con el llamado huachicol fiscal.

Sostuvo que la reforma busca controlar y obtener información sobre las operaciones mercantiles y de servicios de los contribuyentes, lo que derivará en un “control y espionaje fiscal” por parte del SAT y las autoridades aduanales.

En tanto, el diputado Yerico Abramo Masso (PRI) señaló que la Dirección General de Aduanas ha registrado un crecimiento desmedido en la importación de aceites al país, lo que representa un posible delito de tráfico de hidrocarburos y un daño económico derivado del huachicoleo fiscal.

Indicó que el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene publicada una lista de 3,591 empresas presuntamente involucradas en estos delitos, y subrayó que la mayoría han sido cometidos por funcionarios públicos.

Abramo Masso destacó que la reforma al Código Fiscal no establece sanciones efectivas para las personas morales que importan ilícitamente mercancías al país, por lo que adelantó que su bancada no acompañará la propuesta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL