Marina suma mil elementos más para atención en la Huasteca

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales, detalló que se sumaron mil elementos más para la atención en la zona afectada por lluvias e inundaciones en la Huasteca, de manera que van 4 mil 300 integrantes navales desplegados en los cinco estados.

Durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, detalló que en Poza Rica se ha brindado auxilio a tres mil 701 personas, entre las que se ha dado 299 atenciones médicas.

En Álamo se ha apoyado a cuatro mil 445 personas y se han realizado 7 vuelos para transportar ayuda.

Sostuvo que en cada región afectada se cuenta con personal responsable de coordinar cada una de las operaciones.

