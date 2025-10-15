‘Se va a otorgar todo lo necesario’, asegura Sheinbaum a afectados por lluvias en Veracruz

El gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, visitaron la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza y dar seguimiento a los censos de población afectada tras las recientes lluvias que provocaron inundaciones en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló a través de su cuenta X que estas acciones buscan “apoyar de manera inmediata a las familias afectadas y asegurar que cada localidad reciba atención integral, desde limpieza hasta apoyos económicos y enseres domésticos”.

Su declaración refuerza el compromiso del gobierno federal con la atención oportuna ante desastres naturales.

Visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 15, 2025

Asimismo, destacó que esta acción busca garantizar la atención oportuna a las familias que perdieron bienes o viviendas y coordinar la entrega de apoyos directos y enseres domésticos.

Durante la supervisión, las autoridades recorrieron las zonas más afectadas y destacaron la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender de manera eficiente a la población damnificada.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que los Servidores de la Nación se desplegaron por las 60 localidades inicialmente afectadas para identificar a las familias que requieren apoyo y levantar un censo actualizado de viviendas y personas impactadas.

Avances del Censo de Bienestar y apoyos económicos

Hasta el primer día del Censo de Bienestar, se registraron más de 4,000 viviendas en 30 municipios afectados, un trabajo que se realiza pese a la complejidad de los caminos y las zonas inundadas.

Montiel destacó que se busca llegar a todos los rincones donde se requiera asistencia, priorizando la entrega de apoyos económicos iniciales para labores de limpieza, así como posteriormente electrodomésticos y enseres menores a quienes perdieron sus pertenencias.

Paralelamente, se abrieron 5,000 espacios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante los cuales jóvenes voluntarios se incorporan a las tareas de limpieza y apoyo a la población afectada. Esta medida busca no solo atender la emergencia, sino también involucrar a la ciudadanía en acciones de recuperación y fortalecimiento de la comunidad.

Apoyo interinstitucional en la región

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, también participó en las acciones, resaltando la coordinación interinstitucional como eje fundamental. Brigadas de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y SICT se sumaron a los trabajos de limpieza, restauración de infraestructura y restablecimiento de servicios básicos en la región.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar que la población afectada reciba apoyo inmediato, fortaleciendo la respuesta del gobierno ante desastres naturales.

