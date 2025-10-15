Senado realizará donación institucional para damnificados por inundaciones

Senado instaló un centro de acopio para ayuda a damnificados por lluvias en cinco estados.

El Senado de la República llevará a cabo este jueves una donación institucional destinada a las víctimas de las lluvias e inundaciones en cinco estados del país.

Según el senador Adán Augusto López Hernández, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó convocar a los integrantes de todas las bancadas para participar voluntariamente en esta iniciativa de carácter solidario.

“Es una donación del Senado de la República. Por ejemplo, se va a invitar a legisladores de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios que quieran estar en la donación y va a ser una donación institucional”, precisó el legislador.

TE RECOMENDAMOS: Firman convenio IPN y Lotería Nacional develan billete para conmemorar Archivo Histórico politécnico

El mecanismo acordado contempla que cada grupo parlamentario proponga a sus miembros la aportación de hasta quince días de dieta por senador, bajo la modalidad de donación voluntaria.

Senado, con “acopio importante” para damnificados

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, confirmó que se ha logrado conformar un acopio importante de suministros.

“Tenemos ahora sí que un acopio importante y este acopio va a ser entregado directamente este jueves”, señaló la legisladora.

La distribución de ayuda se realizará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través de un mecanismo establecido en dos o tres tiempos de entrega.

La primera fase iniciará este jueves, con una donación en el Campo Militar número Uno, mientras que simultáneamente se realizará otra entrega en las instalaciones del Aeropuerto de Pachuca, convertido en centro logístico desde el cual se canalizará ayuda hacia comunidades aisladas en Hidalgo, donde solo es posible acceder mediante helicópteros.

El senador López Hernández detalló que la donación incluirá varias decenas de miles de despensas, herramientas como picos y palas, carretillas, y agua potable en cantidad significativa.

“En una primera entrega por gestiones y por adquisición directa que por cierto, todo va a ser transparentado en la página del Senado , las facturas de todos los insumos que se van a entregar a partir de mañana en una primera instancia ochenta mil galones de agua agua potable”, informó.

Enfatizó que todas las aportaciones se realizan “convencidos de que es momento de solidaridad” y aclaró que, dado el régimen fiscal de los ingresos de los senadores, las donaciones se realizan sobre la base neta después de retención de impuestos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr