Senado instalará centro de acopio y donará parte de su salario para apoyar a damnificados por inundaciones

Elementos de la Marina y la Defensa apoyan a población afectada por inundaciones.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, anunció que a partir del lunes 13 de octubre se instalará un centro de acopio en la sede ubicada sobre Paseo de la Reforma, para apoyar a personas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones que han dejado, hasta el momento, 41 personas muertas.

A través de un mensaje en video, adelantó que las y los legisladores donarán una parte de su salario para apoyar a la población afectada en los estados Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Castillo Juárez expresó la solidaridad del Senado con las familias que enfrentan la emergencia y lamentó el saldo de víctimas que han dejado las lluvias en los últimos días.

“Nos duele mucho lo que está sucediendo en los estados de la república a partir de la emergencia (...), porque ha habido una situación muy grave. Hay muchas inundaciones y el reporte de 39 personas fallecidas”, dijo la legisladora.

Castillo Juárez explicó que la Cámara Alta se sumará a los esfuerzos de ayuda encabezados por el Gobierno Federal y por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien activó desde el primer momento los planes de emergencia DN-III-E, Plan Marina y Plan GN-A para atender a la población damnificada.

“Desde el Senado de la República vamos a plantear que se esté donando una parte del salario para que se pueda apoyar a las acciones que está desarrollando nuestra Presidenta de la República”, afirmó.

La presidenta del Senado detalló que el centro de acopio comenzará a operar el lunes en la sede legislativa, ubicada en Paseo de la Reforma 135, esquina con avenida Insurgentes, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Aunque el Senado no ha precisado qué tipo de artículos recibirá, se prevé que pueda admitir víveres, productos de limpieza, agua embotellada y medicamentos no perecederos, los cuales serán enviados a las zonas más afectadas.

“Lamentamos muchísimo esta situación y reconocemos todo el apoyo que se está dando por parte del Gobierno Federal”, añadió Castillo Juárez.

La emergencia ocurrida en la huasteca el día de ayer, derivada de las lluvias, requiere toda nuestra solidaridad, por lo que desde el @senadomexicano emprenderemos las siguientes acciones para respaldar el Plan DN III implementado por la presidenta @Claudiashein:

- Colocaremos un… pic.twitter.com/wyhiyyHt8v — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 11, 2025

