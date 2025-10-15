Senado recibe de Cámara de Diputados minuta de Ley de Amparo

Aspecto general de la Sesión Ordinaria en el Pleno del Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Amparo fue recibida en el Senado de la República, unas horas después de que se aprobara por el Pleno de la Cámara de Diputados, y se espera que este mismo miércoles sea aprobada por la Cámara alta.

A través de redes sociales, Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, anunció que fue recibida la minuta.

Les informo que hace un momento recibimos de @Mx_Diputados la minuta con la que se reforma la Ley de Amparo, misma que se analizará en este @senadomexicano. pic.twitter.com/2STT47D6Nx — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 15, 2025

Se prevé que el tema sea llevado directamente al Pleno, sin que pase por Comisiones, por lo que al término de la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se iniciará una sesión vespertina para que sea aprobada la reforma.

Sesión Ordinaria para la comparecencia de @m_ebrard, titular de la @SE_mx https://t.co/ecvFiErozt — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 15, 2025

Esta madrugada, La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo , del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En lo particular, fue avalado por 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el documento que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

