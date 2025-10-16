Avanza rehabilitación de caminos en La Huasteca, destaca SICT en Mañanera de CSP

El titular de la SICT acudió este jueves a Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, resaltó que la cifra de localidades incomunicadas bajó de 191 a 160 de este miércoles a hoy, por medio de las obras para atender bloqueos en caminos y la apertura de vías alternas.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que el número de municipios afectados se encuentra en 108, de los que 69 son considerados de atención prioritaria.

Respecto a la situación de Hidalgo, precisó que aún hay 84 comunidades con caminos obstruidos y ya se logró abrir otros 119 en su totalidad, mientras que 83 han sido rehabilitados parcialmente.

Presentación de situación en Hidalgo. ı Foto: Captura de pantalla.

Enfocó que hay técnicos desplegados para dar opciones de paso en lo que terminan de rehabilitarse los caminos por medio de obras de reconstrucción.

Una de las obras que destacó es en el puente de Huautla, respecto de la cual aseguró que se trabajará para que las obras tengan un punto de retorno de mil años, es decir, que sean capaces de soportar eventos que ocurren en promedio una vez dentro de dicho periodo.

En cuanto a Puebla, aún hay 21 localidades incomunicadas; donde resaltó que uno de los bloqueos prioritarios por atender es el que va de Honey a Pahuatlán.

En Tlacuilotepec se trabaja en la construcción de un puente de vía alterna para poder mantener el paso abierto para la población.

En Querétaro se registran diez localidades con caminos obstruidos. Señaló que aún ayer se registró un deslave en Pinal de Amoles una zona de difícil acceso y se espera que las obras tarden días.

En cuanto a Veracruz, aún hay 45 localidades incomunicadas; en las últimas horas ya se consiguió reabrir 27 caminos.

Una de las zonas con deslaves más importantes es en el camino de El Paraje.

En resumen, se han atendido 178 incidencias de 461 registradas.

Resumen de las acciones de la SICT. ı Foto: Captura de pantalla.

Para ello se han utilizado 368 máquinas con 685 trabajadores en 149 frentes de obra.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que además de esto se cuenta con el equipo de las Fuerzas Armadas, con lo que en suma representan alrededor de mil máquinas operando para volver a comunicar a los habitantes de la zona afectada.

“Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho gracias a la coordinación integral”, dijo.

