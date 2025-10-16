Ebrard afirma que T-MEC sobrevivirá; ve oportunidades

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, flanqueado por Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado (izq.), y Verónica Noemí Camino, vicepresidenta de la Cámara alta, ayer.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que “el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a permanecer, va a sobrevivir y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país derivado de ello, en este reajuste internacional que estamos viviendo”.

Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal presentó un panorama de optimismo sobre la posición negociadora de nuestro país frente a la agresiva política arancelaria de la administración del presidente Donald Trump.

El Dato: El secretario refirió que sería prudente que el Senado pueda participar en las consultas sobre el T-MEC, considerando que en la revisión anterior así sucedió y ayudó bastante.

Explicó que el país enfrenta “un cambio de paradigma” en el comercio internacional. Sin embargo, atribuyó los logros alcanzados hasta ahora al liderazgo de la jefa del Ejecutivo federal, quien ha logrado sortear las amenazas más graves contra la economía mexicana.

Recordó que Sheinbaum Pardo ha sostenido nueve llamadas telefónicas con el presidente Trump, construyendo “una relación de persuasión, de respeto”.

Este vínculo directo, dijo, fue determinante para evitar la imposición del arancel del 25 por ciento anunciado en marzo pasado. “¿Por qué no se aplicó el 25 por ciento en marzo? Fue en el mes de marzo que la Presidenta conversó con el presidente Trump. Ese día no sabíamos qué resultado iba a haber; el 25 por ciento parecía improbable. Lo logró ella en su conversación”, relató.

Además, expuso que la estrategia que la mandataria fijó antes de que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos ha dado resultados para enfrentar el cambio de paradigma en la economía mundial.

Esos cambios, explicó, implican pasar de un sistema basado en ventajas comparativas, en que lo importante era producir al mejor precio y calidad, sin importar el país de origen, a un sistema donde el acceso al mercado estadunidense depende del país de producción.

Destacó que, gracias a esta estrategia y al liderazgo de la Presidenta, más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia EU no están sujetas a gravámenes, y la inversión extranjera se ha incrementado.

En los cuestionamientos, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, denunció que “Estados Unidos ha advertido públicamente que México incumple obligaciones claves en energía, telecomunicaciones y agricultura.” Además, planteó interrogantes sobre la capacidad del país para proteger empleos e inversiones si el tratado se cancelara.

Toledo Zamora cuestionó la capacitación de jueces laborales y la dotación presupuestal del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, afirmando que “modernizar la ley suena muy bien, pero no en la práctica, porque sería condenar la reforma al fracaso.”

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, expresó su respaldo incondicional: “Es precisamente México quien ha logrado los mejores acuerdos en relación a los aranceles con la administración de Donald Trump, gracias a la acertada conducción de nuestra estimada Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.”

Ebrard destacó que la mandataria ha construido “un recurso político mayor, porque de otra manera no estaríamos en este lugar”, subrayando que la estrategia diseñada desde su etapa como presidenta electa ha sido exitosa en sus tres objetivos principales: lograr la mejor posición relativa de México frente a otros países, mantener el flujo de inversión extranjera y preservar la capacidad exportadora.

Asimismo, destacó que “México tiene la posición relativa favorable, en comparación con los demás países, mejor en su comercio exterior con Estados Unidos” y aseguró que nuestro país se encuentra en mejores condiciones que la Unión Europea, Japón y China.

Presidenta confía en que el tratado se mantendrá

Yulia Bonilla

A 15 días de que venza la prórroga de tres días que concedió Estados Unidos a México para la aplicación arancelaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se ha avanzado en las negociaciones, al punto en que únicamente falta por aclarar siete de las 50 barreras comerciales que acusó el gobierno estadounidense; además, se dijo confiada en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá.

A finales de julio, el presidente Donald Trump dio una prórroga de 90 días a nuestro país para la aplicación de 25 a 30 por ciento de gravámenes a productos que no cumplieran con las reglas de origen del tratado comercial.

Sobre este tema, la mandataria recordó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, viajó a Washington para reunirse con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y dar seguimiento a temas de seguridad y concretar una agenda de reuniones hacia el futuro.

90 Días dio de plazo para la aplicación del 30% de aranceles

Aunado a esto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también viajará en estos días para sumarse a los trabajos.

“Hay un equipo muy grande de las secretarías, trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Y va muy avanzado, creo que quedan solamente siete puntos por atender”, dijo.

Mencionó que los criterios para la revisión del T-MEC serán definidos en estos días, pero por ahora, no hay alguna novedad. Además, se le consultó sobre si confía en que nuevamente México consiga un trato preferencial.

“Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte. Y, además, el tratado es ley, como les decía. Habrá, en esta revisión, algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, respondió.