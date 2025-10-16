Refresqueras bajarán contenido de azúcar en bebidas, adelanta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se llegó a un acuerdo con empresas refresqueras que accedieron a disminuir el contenido de azúcar en las bebidas que comercializan, en el marco de los impuestos que aplicará el Gobierno a este producto a partir del próximo año, como una medida para disminuir el consumo entre la población.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que este jueves se realizará una conferencia en la Cámara de Diputados, donde el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, anunciará el plan.

Comentó que las mismas empresas han reconocido que es necesario disminuir el azúcar en los productos, por salud de la población.

Únicamente comentó que los líderes del sector expondrán los planteamientos para abonar a este objetivo.

“Hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados con el Secretario de Salud, los diputados o algunos diputados, y representación de Hacienda. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa es la salud”, dijo.

