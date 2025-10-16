Senado recibe minutas del Código Fiscal y Ley Federal de Derechos

Aspecto general de la Sesión Ordinaria en el Pleno del Senado.

El Senado de la República recibió este jueves las minutas con proyecto de decreto que reforman el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos, las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y que forman parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2026.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que estos dictámenes serán turnados a comisiones para su análisis la próxima semana, donde deberán ser discutidos en las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Hacienda.

“La ruta para aprobarlas es que van a comisiones. Será para la próxima semana, cuanto antes lo haríamos. Desde luego tendrán que discutirlo en comisiones unidas de Estudios Legislativos y Hacienda”, explicó la legisladora en entrevista con representantes de medios de comunicación.

La minuta que reforma el Código Fiscal de la Federación plantea combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, dotando a la autoridad hacendaria de medios de prevención, uso de herramientas tecnológicas, nuevas facultades de comprobación, restricción y cancelación del certificado de sello digital.

Además, establece nuevos tipos penales para contrarrestar los comportamientos y esquemas que se han creado para evadir o disminuir el pago de impuestos.

Por su parte, la minuta que reforma la Ley Federal de Derechos actualiza las cuotas por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.

Cuestionada sobre su postura respecto a los ajustes fiscales que incluyen aumentos en impuestos a plataformas digitales, cigarros y otros productos, Castillo Juárez reflexionó sobre la importancia de la salud pública.

“Yo creo que es importante tomar en cuenta que, en el caso de los cigarros, hace muchos años no se sabía todos los daños que causaban. Igual el caso de los refrescos azucarados, todo lo que comemos”, señaló la senadora.

En ese sentido, la presidenta del Senado adelantó que presentará una iniciativa para establecer el etiquetado de productos transgénicos, lo que permitiría a los consumidores identificarlos y decidir si los adquieren o no.

“Lo que anunciamos es que en esta semana también yo mandaría una iniciativa para el etiquetado, para que productos transgénicos, sepamos que los estamos consumiendo, si son así, y ya nosotros podemos tomar la decisión de ingerirlos o no”, explicó.

Con la recepción de estas minutas, el Senado tiene ahora la responsabilidad de revisar y, en su caso, aprobar las reformas fiscales que buscan fortalecer la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal de cara al próximo año.

