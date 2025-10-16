Temblor HOY 16 de octubre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 16 de octubre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 05:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.4 a 45 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas aproximadamente a las 09:07 horas.

TE RECOMENDAMOS: 72 personas no han sido localizadas Asciende a 70 cifra de muertos en La Huasteca

SISMO Magnitud 4.4 Loc 45 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 16/10/25 09:07:06 Lat 15.19 Lon -93.23 Pf 74 km pic.twitter.com/fGTNewoYc9 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 3 km al noreste de Mapastepec, Chiapas a las 08:59 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 3 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS 16/10/25 08:59:38 Lat 15.45 Lon -92.86 Pf 111 km pic.twitter.com/FCJ7IK75Dy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

Sismo intensidad 2.7 grados a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas a las 08:55 horas

SISMO Magnitud 2.7 Loc. 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 16/10/25 08:55:27 Lat 17.34 Lon -93.22 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

Sismo intensidad 2.5 grados a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas las 08:54 horas

SISMO Magnitud 2.5 Loc. 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 16/10/25 08:54:42 Lat 17.35 Lon -93.23 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

Sismo intensidad 4.4 grados a 49 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a la 05:35 horas

SISMO Magnitud 4.4 Loc 49 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 16/10/25 05:35:42 Lat 15.76 Lon -95.06 Pf 12 km pic.twitter.com/b8b1M07gfO — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

Sismo intensidad 3.2 grados a 22 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas las 00:10 horas

SISMO Magnitud 3.2 Loc. 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 16/10/25 00:10:55 Lat 17.34 Lon -93.22 Pf 4 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 16, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Aprovecha este domingo para platicar en familia 👨‍👩‍👧‍👦🐶 sobre qué hacer en caso de una emergencia. Preparar juntas y juntos su Plan Familiar de Protección Civil les dará tranquilidad y seguridad en cualquier situación. 📍📝 pic.twitter.com/IZhf1oVglq — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT