Tormentas desplazan a migrantes en 5 estados

En algunas colonias de Poza Rica, Tihuatlán y Papantla, en Veracruz, así como en los municipios hidalguenses de Atlapexco, Huejutla, Yahualica, Acatlán, Metepec, Zacualtipán y Chapulhuacán; migrantes de Guatemala, Belice, Venezuela y Colombia se movilizaron hacia otras partes del país, en un intento de salvaguardarse.

De acuerdo con organizaciones civiles, a estas comunidades llegaron, durante el primer semestre de 2025, unos 19 mil migrantes que intentaban llegar a EU.

El Dato: La ACNUR revela que en 2025 aumentó el porcentaje de extranjeros en México y el 73 por ciento de los encuestados no cuenta con documentos migratorios ni de asilo.

La monja Consuelo Salazar Bravo, quien encabeza un pequeño centro migrante en San Miguel Mecatepec, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz; dijo que este albergue migrante “Casa María” ha recibido, de enero a julio de este año, unas dos mil personas.

“De entrada por salida, pero en general en Veracruz, se sabe que unas 19 mil personas han llegado para empezar una nueva vida, que hoy está siendo entristecida por el tema de las lluvias”, afirmó.

La religiosa compartió con La Razón que, durante los primeros seis meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) localizó a 19 mil 791 personas extranjeras en situación migratoria irregular tan sólo en Veracruz. Sin embargo, aclaró que eso fue en un año completo, pero ahora en 2025, serían las mismas 19 mil en tan sólo seis meses.

Además, agregó que esta cifra coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional en número de migrantes identificados, sólo detrás de Tabasco, Chiapas y Baja California; quienes llegan a México con la esperanza de tener una mejor oportunidad de vida: “pero hoy el fenómeno meteorológico ha cambiado el rumbo, porque muchos de ellos sienten miedo y se van a otras ciudades, principalmente a la Ciudad de México, donde encontraran rentas más costosas en viviendas”.

Desde 2024 las personas migrantes localizadas en Veracruz provenían de 72 países, entre los que destacan Honduras, con 3,865; Venezuela, 3,733; Guatemala, 3,538; Ecuador, 2,747; Colombia, 1,202; El Salvador, 998 y Cuba, con 824.

Ante los daños provocados por la tormenta tropical Priscilla en las regiones de la sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo y la sierra norte de Puebla; ambas pertenecientes a la Arquidiócesis de Tulancingo, la Diócesis de Tula emitió un llamado urgente a la solidaridad de los fieles católicos y de la sociedad en general para apoyar a las familias afectadas, pero no sólo de los locales sino de aquellas personas humanamente migrantes.

De acuerdo con el comunicado firmado por monseñor Juan Pedro Juárez, obispo de Tula, “las lluvias provocaron que miles de familias permanezcan en situación de desamparo, con carencias de alimentos, ropa, medicamentos y albergue”.

El obispo informó que, en coordinación con el arzobispo de Tulancingo, monseñor Óscar Domínguez, se ha dispuesto que el apoyo se concentre en especie y no en dinero, con el propósito de garantizar una distribución transparente y directa a las comunidades afectadas.

Coatzacoalcos se localiza a 60 kilómetros de Acayucan, ciudad donde se ubica la segunda mayor estación migratoria del país, en ese contexto, es una prioridad para la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Diócesis de Coatzacoalcos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fortalecer la respuesta humanitaria dirigida a personas migrantes, en medio de esta tragedia ocasionada por el cambio climático.

Aidé Moreno Domínguez, originaria de Totonicapán, Guatemala, comentó que antes de las torrenciales lluvias que cambio el cauce de los ríos, trabajaba en una cocina económica en Veracruz: “Desde el inicio yo no quise irme a la Ciudad de México, me han dicho que las rentas son carísimas. El viernes me fui a dormir y cuando desperté ya estaba todo el desastre, nos llevaron a un DIF (Desarrollo Integral de la Familia), pero yo preferí venirme al refugio que es católico, porque confió más, no vaya a ser que me quieran sacar del país porque no traigo papeles”, dijo.

Moreno comentó que su hermana tiene dos años en Guanajuato y que, ante la tragedia de las inundaciones y dado que la dueña de la cocina donde trabaja perdió todo: “ya estoy por irme de acá, yo estoy muy agradecida con la madre porque ella me encontró aquí trabajo y todo, pero si me voy a ir para donde mi hermana, porque creo que a quienes menos nos van a atender ante una situación así, pues es a quienes somos de otro país”.

Aidé radicaba en Veracruz ya desde hace varios meses, junto con sus dos menores hijos, un varón de 8 años y una niña de 5 años, con quienes salió huyendo de su país a falta de oportunidades laborales y la violencia doméstica.

Fundación IMSS abre centro de acopio

para brindar apoyo a la población que sufrió afectaciones en cinco estados del país a consecuencia de las recientes lluvias torrenciales, la Fundación IMSS instaló un centro de acopio en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La directora general de la fundación, Ana Lía de Fátima García, explicó que en este centro se pueden recibir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

Indicó que las donaciones se recibirán en Paseo de la Reforma número 476, planta baja, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Fátima García resaltó que con esa ayuda se podrá brindar apoyo a quienes más lo necesitan: “El día de hoy México nos necesita”, por lo que dijo que quienes prefieran donar en efectivo, se tiene la cuenta de la Fundación IMSS en BBVA 011 2158 817 o CLABE 0121 8000 1121 5881 72. Por último aclaro que quienes hagan la donación en efectivo, “pueden solicitar un recibo deducible de impuestos”.