Marina detalla recursos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, SLP y Veracruz, por lluvias intensas

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, expuso durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum las capacidades instaladas y recursos asignados de la dependencia en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, por las lluvias de la semana pasada.
El reporte del Secretario de Marina fue el siguiente:
Recursos Humanos
-Total: 4,519
-15 Brigadas de Respuesta a Emergencias (con equipo de zapa)
Distribución
-1,019 en comunidades incomunicadas
-300 en El Higo
-1,161 en Poza Rica
-450 en Álamo
-700 en Puebla
-700 en Hidalgo
-189 en San Luis Potosí
Material
-Vehículos: 112
-Aviones: 8
-Helicópteros: 20
-Buques: 5
-Embarcaciones: 19
Equipo Especializado de Apoyo a la Población
-Drones: 10
-Plantas Potabilizadoras: 3
-Cocinas Móviles: 6
-Maquinaria Pesada: 42
