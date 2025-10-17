Marina detalla recursos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, SLP y Veracruz, por lluvias intensas

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, expuso durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum las capacidades instaladas y recursos asignados de la dependencia en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, por las lluvias de la semana pasada.

El reporte del Secretario de Marina fue el siguiente:

Recursos Humanos

-Total: 4,519

-15 Brigadas de Respuesta a Emergencias (con equipo de zapa)

Distribución

-1,019 en comunidades incomunicadas

-300 en El Higo

-1,161 en Poza Rica

-450 en Álamo

-700 en Puebla

-700 en Hidalgo

-189 en San Luis Potosí

Material

-Vehículos: 112

-Aviones: 8

-Helicópteros: 20

-Buques: 5

-Embarcaciones: 19

Equipo Especializado de Apoyo a la Población

-Drones: 10

-Plantas Potabilizadoras: 3

-Cocinas Móviles: 6

-Maquinaria Pesada: 42

