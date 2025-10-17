Más del 40% de los caminos afectados por las lluvias ya fueron atendidos, reporta la SICT

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, presenta los avances de su dependencia en la Mañanera.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó los avances en la atención de daños ocasionados por las lluvias extraordinarias registradas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el secretario informó los avances de su dependencia en la reapertura de caminos de los estados afectados, al corte de este viernes 17 de octubre.

De acuerdo con los datos presentados, al 17 de octubre permanecen 127 localidades incomunicadas, frente a las 288 que inicialmente se encontraban sin acceso, lo cual representa un avance de 161, es decir, un 55.90 por ciento.

Avances de la SICT en Hidalgo. ı Foto: Captura de video

Esteva Medina destacó que ya opera el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, herramienta que permite registrar afectaciones desde dispositivos móviles y facilita la recopilación de información técnica mediante un sistema de información geográfica.

En el caso de Hidalgo, se reportaron 131 caminos abiertos, 90 con paso parcial y 88 cerrados, lo que permitió reducir el número de comunidades incomunicadas de 84 a 77.

Avances de la SICT en Puebla. ı Foto: Captura de video

En Puebla, se contabilizan 9 caminos abiertos, 14 parcialmente transitables y 28 cerrados, con una disminución de 21 a 13 localidades sin acceso.

Por su parte, Querétaro mantiene 18 caminos abiertos, 19 parcialmente habilitados y uno cerrado, sin comunidades incomunicadas.

En San Luis Potosí, los 18 caminos dañados ya se encuentran abiertos y todas las comunidades cuentan con conectividad.

Avances de la SICT en Querétaro. ı Foto: Captura de video

En tanto, en Veracruz se registraron 30 caminos abiertos, 9 con paso parcial y 6 cerrados, logrando reducir el número de localidades afectadas de 45 a 37.

En conjunto, se contabilizan 461 caminos afectados, de los cuales 206 han sido atendidos. Para las labores de limpieza y reconstrucción se desplegaron 685 trabajadores y 370 máquinas, además de 112 frentes de obra activos. A propósito, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina aportaron 323 máquinas y 4 mil 756 elementos para reforzar las tareas de auxilio.

Avances de la SICT en San Luis Potosí. ı Foto: Captura de video

Asimismo, se cuenta con el apoyo de 47 helicópteros distribuidos en las zonas más afectadas: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro, con el objetivo de agilizar el traslado de suministros y personal técnico a las comunidades que aún enfrentan dificultades de acceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am