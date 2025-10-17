Por catástrofes, más de mil 800 desaparecidos

“El río se lo llevó y no supimos si salió en otro lado o qué le pasó, nunca lo volvimos a ver”, es el recuerdo que tiene Luz Hernández de uno de sus vecinos que intentó escapar del desgajamiento de tierra que sepultó algunas partes de su comunidad en la Sierra Norte de Puebla, hace 26 años. Hoy, con las afectaciones que dejaron las lluvias de hace una semana en ese mismo estado, donde desaparecieron cinco personas, recuerda que nadie reportó la ausencia de ese hombre.

El Dato: un batallón de 600 elementos del Ejército y Guardia Nacional fue desplegado para las labores de búsqueda de desaparecidos, principalmente en Puebla.

En la temporada de lluvias de octubre de 1999, las rocas de la sierra poblana se dejaron caer sobre partes del municipio de Zapotitlán de Méndez. Al llegar los servicios de emergencia, cada quién buscó ver por los suyos, contó Luz en entrevista con La Razón, pero a aquel hombre mayor que vivía con su hermano, nadie lo buscó, sólo se sabe que después de eso se le dejó de ver.

“No, nadie lo reportó, no sabíamos de eso de poner denuncias. Era y es un pueblo, lo que queríamos era salir de lo que pasó y pues cada quien hizo lo que pudo, porque se perdieron casas, se taparon, el río andaba muy fuerte, como se puso ahora apenas que todos tenían miedo de que se saliera el agua, porque mucha gente sigue viviendo allí, cerca de la orilla”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: SICT trabaja para reconectar a 160 más Desarrolla SICT plan para reconstrucción de casi 60 puentes

En México, el reporte de personas ausentes tras una catástrofe es incierto. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) tiene una contabilidad limitada de esta condición en catástrofes ocasionadas por un fenómeno natural, sólo con los reportes que se han denunciado: mil 866 desde que comenzó a hacerse esa contabilidad, en 1952.

En estas bases de datos se destaca que el año 2020 tiene el récord histórico, con 633 desapariciones relacionadas con desastres.

Con base en estos registros, Michoacán es, por mucho, el estado con el mayor número de desapariciones derivadas de una catástrofe reportadas ante las autoridades: mil 857, que representa el 80 por ciento de la contabilidad.

El reporte no permite ahondar en qué condiciones fue que desaparecieron las personas.

No obstante, la magnitud que representan los números salta a la vista por la entidad y el año en el que aparece el registro de personas.

Aunque 2020 fue reconocido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) como un año “atípico” por las afectaciones provocadas por fenómenos naturales, en el caso de Michoacán sólo se refirió que éste fue afectado por incendios forestales que también se registraron en otras entidades, como Baja California, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo.

Del registro histórico, únicamente se tiene constancia de tres personas desaparecidas en Guerrero; una en Hidalgo; dos en Jalisco y dos en Nayarit.

En general, el pico de personas desaparecidas por catástrofes comenzó a elevarse a partir de 2013, cuando el número de denuncias pasó de 49 un año antes, a 93. El máximo lo conserva 2020, con 633 reportes; el segundo año con más registros es 2017, con 210.

En cambio, en 2023, año en el que pegó el huracán Otis y que, según la población, dejó más de una decena de personas sin localizar en estados como Guerrero, únicamente se tiene el reporte de dos personas no encontradas y que desaparecieron en el contexto de un fenómeno natural.

Los mexicanos no son los únicos que se encuentran en el registro -aunque abarcan casi la totalidad con mil 852 reportes. También se encuentran reportes de otras nacionalidades: seis estadounidenses, un colombiano y uno más de origen salvadoreño.

Suman 70 defunciones y 72 personas no localizadas

› Por Yulia Bonilla

Las lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados de La Huasteca ya ocasionaron la muerte de 70 personas y la desaparición de 72.

Con corte al 15 de octubre, el estado con más fallecidos es Veracruz, con 30; 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y Querétaro con una. En tanto, la mayor cantidad de reportes de desaparecidos está en Hidalgo, con 49 reportes, de los cuales 17 han sido en el municipio de Tianguistengo y 14 en San Bartolo Tutotepec. En Veracruz se tienen 18 reportes y en Puebla, cinco.

En el informe nocturno, tras cumplirse una semana de la devastación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que desde el viernes se convocó al Comité de Emergencias, que desde entonces ha sesionado para revisar los avances.

El Tip: fuentes militares reportaron el hallazgo del cuerpo de un joven de 17 años que murió al ser arrastrado por el río San Marcos.

Explicó que para esto se implementó un sistema estratégico de control y seguimiento de incidencias, para mapear cada uno de los caminos que se encuentran aún cerrados.

En el balance, extendió una agradecimiento a las Fuerzas Armadas por su despliegue en auxilio de la población damnificada.

Recordó que a partir de la próxima semana se comenzarán a entregar los apoyos para las viviendas y adelantó que se evaluará la reubicación de algunas viviendas que se encuentran en zonas de riesgo.

“A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados y aquellas personas damnificadas, decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo; a las personas que perdieron un ser querido, estamos aquí para apoyarles, y a las personas que por alguna razón no han localizado a su familiar, por favor comuníquense al 079 que tienen todo el apoyo del Gobierno de México”, dijo.