Aparecen expriistas y experredistas en relanzamiento del PAN

Al anunciar que el PAN no dependerá de alianzas con otros partidos, este sábado se reunieron exmilitantes del PRI y del PRD, así como exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el relanzamiento de Acción Nacional.

Entre las figuras políticas presentes en el Frontón México destacaron Enrique de la Madrid Cordero y Beatriz Pagés Rebollar, exintegrantes del PRI; Guadalupe Acosta Naranjo, exsecretario general del PRD, y el exdiputado de ese mismo partido, Fernando Belaunzarán Méndez.

🔵 EXPRIÍSTAS Y EXPRREDISTAS SE SUMAN AL FESTEJO DEL NUEVO PAN



En el relanzamiento de Acción Nacional participaron figuras como Beatriz Pagés, Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Enrique de la Madrid.

El PAN busca mostrarse como un frente ciudadano y plural.… pic.twitter.com/Ik9CVAbhUU — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 18, 2025

También asistieron la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, el coordinador de los senadores panistas Ricardo Anaya Cortés y el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.

Asimismo, estuvieron presentes el empresario Claudio X. González y el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños. Durante el evento enviaron mensajes a la militancia el exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, el historiador Enrique Krauze Kleinbort y el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón Castro Castro.

Como diría @alvaro_delgado “chulada”, con unos videos de Enrique Krauze, Lorenzo Córdova y el criminal de guerra Aznar abrieron el evento de relanzamiento del PAN



Ya con esos personajes podemos imaginar para dónde va el PAN pic.twitter.com/r83YfVAJBR — Tania (@tania__rd) October 18, 2025

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, encabezó el relanzamiento del partido en lo que llamó “el inicio de una nueva era” con un instituto político “más abierto, moderno y ciudadano”.

“La alianza que más definirá nuestro destino es la que tendremos con los liderazgos ciudadanos … Queremos que Acción Nacional sea un vehículo ciudadano que les permita a todos los mexicanos decidir quiénes son los mejores candidatos”, afirmó.

Señaló que el relanzamiento se sustenta en reformar los estatutos del partido para abrirlo a una etapa de participación, transparencia y democracia, además de actualizar su identidad visual, con un logo renovado.

Durante el acto, la secretaria de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, presentó una aplicación para que cualquier persona pueda afiliarse al PAN, o registrarse como candidata “con un solo clic”.

“Se terminan las trabas para ingresar al PAN; ahora cualquier joven, cualquier persona, podrá sumarse sin mayor complicación”, añadió.

cehr