Fuerzas Armadas y dependencias federales refuerzan apoyo en la Huasteca

Ejército participa en labores de limpieza tras afectaciones por lluvia en región de la Huasteca.

A nueve días del inicio de las afectaciones por las lluvias en la región de la Huasteca, las Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de México mantienen desplegado un amplio operativo de auxilio y recuperación en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, mientras la cifra oficial de víctimas se mantiene en 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en primera instancia señaló que mantiene labores de atención en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

En Poza Rica, además del suministro, se han reforzado las acciones de limpieza y saneamiento en las zonas afectadas, con el apoyo de retroexcavadoras y camiones de volteo. En total, se ha desalojado más de un millón 500 mil metros cúbicos de agua anegada y se han distribuido más de 2 millones 760 mil litros de agua potable.

En un comunicado, la dependencia señaló que en El Higo, Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán, Platón Sánchez y Naranjal, Veracruz, se han distribuido casi un millón 984 mil litros de agua y se han desalojado casi un millón 464 mil metros cúbicos de agua anegada, en auxilio de más de 244 mil 750 pobladores.

El Ejército y la Fuerza Aérea, aplican el Plan DN-III-E en el municipio de Naranjal, Veracruz, en auxilio a la población afectada a causa de las inundaciones, a través de la activación de un puente aéreo, para el traslado de víveres y artículos de primera necesidad.



Con el… pic.twitter.com/MKKsalLWS2 — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2025

Entre las acciones implementadas en Metztitlán, Chapulhuacán, Pacula, Molango de Escamilla, Lolotla y Acaxochitlán, Hidalgo, destaca el traslado de más de mil 200 personas y víveres, con apoyo de 4 lanchas, y se colabora en las tareas de reapertura de caminos con retroexcavadoras para permitir el paso de más equipos de apoyo.

Con el fin de atender diversas situaciones hidráulicas en Puebla, se opera un camión especializado para el desazolve, equipo de potabilización y carros tanque. Hasta ahora, se han suministrado más de 776 mil 500 litros a los municipios de Huachinango, Francisco Z. Mena, Pantepec y Xicotepec de Juárez.

Mientras que la Secretaría de Marina con su despliegue, a fin de reforzar las acciones que lleva a cabo en el marco del Plan Marina para apoyar a la población, el Grupo Aeroportuario Marina gestiona el envío de 4 equipos hidroneumáticos de desazolve con capacidad para succionar entre 7 mil y hasta 11 mil litros de agua.

Además de 5 barredoras de recirculación de aire y succión de agua y 9 vehículos de apoyo, que serán operados por personal capacitado en las maniobras de estas unidades, contando con el apoyo de empresas especializadas y la participación total de 33 elementos.

En Veracruz, la Secretaría de la Defensa mantuvo a 3 mil 708 efectivos apoyados por 3 helicópteros, los cuales han realizado operaciones aéreas para evacuar a 166 personas y el traslado de 6 mil 589 despensas hacia comunidades incomunicadas de 16 municipios.

Además, vía terrestre se repartieron 30 mil 872 despensas, 115 mil 680 litros de agua embotellada y 140 mil 000 litros de agua purificada, se emplean 3 cocinas móviles y una célula de intendencia que han proporcionado 69 mil 200 raciones calientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr