PAN celebra ‘relanzamiento’ con marcha y evento en CDMX; promete ‘nuevas ideas’

El Partido Acción Nacional (PAN) celebra este sábado su relanzamiento, es decir, su cambio de imagen y estatutos, bajo los cuales promete “nuevas ideas, narrativa y propuestas”, en palabras de su presidente Jorge Romero.

Este sábado, Acción Nacional celebra un evento en el Frontón México donde presenta su nueva identidad visual, pero también su nuevo conjunto de ideales y visión.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN ı Foto: Cuartoscuro

Además, militantes del partido celebran una marcha este sábado, llamada “Marcha de Relanzamiento”, que irá desde el Monumento de la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, desde las 11:00 horas.

Con estos eventos, Acción Nacional busca consolidarse como una fuerza política renovada, adaptada a las nuevas realidades del país, que pueda conectar más estrechamente con la ciudadanía, según palabras de sus principales figuras.

No solo hablamos de futuro, lo construimos.



En @AccionNacional estamos listos para trabajar con más fuerza, más unidad y la firme convicción de dejar un México mejor a quienes vienen detrás. 💙🇲🇽 pic.twitter.com/RNm2S0pz9X — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 17, 2025

De esta forma lo expresó el presidente del partido, Jorge Romero, quien, a través de un spot publicado en sus redes sociales, explicó que Acción Nacional “se relanza con una nueva imagen, pero sobre todo con una nueva narrativa y una nueva idea, y una nueva propuesta”.

En el mismo sentido se expresó la panista Kenia López Rabadán, también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien aseguró que el objetivo del relanzamiento es convertir al PAN en un partido “capaz de responder con convicción y esperanza a las nuevas realidades de nuestro tiempo”.

Es hora de un nuevo PAN: el PAN del FUTURO, abierto y ciudadano.

Un partido con claridad ética, vocación de servicio y compromiso con el bien común.



Honramos nuestro pasado para construir, con esperanza, el México que merecemos. 🇲🇽#RelanzamientoPAN#NuevaEraPAN



Vía… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 17, 2025

“Hoy, nos preparamos para una nueva etapa: la de un partido que impulsa soluciones, inspira confianza y convierte las aspiraciones ciudadanas en acciones concretas para construir un México mejor”, escribió en su columna para el diario El Universal.

Asimismo, en una publicación aparte en redes sociales, el partido explicó los principales fundamentos de su relanzamiento.

🔵 El relanzamiento del PAN no es solo un evento: es el inicio de una nueva era.



Durante el último año, el PAN ha trabajado en un proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad, renovar su visión y re conectarse con la ciudadanía. Hoy, con la mirada puesta… pic.twitter.com/7pF2iSQ1fG — Acción Nacional (@AccionNacional) October 13, 2025

Así, detalló que el PAN busca ser “el espacio donde las y los ciudadanos encuentran causas, esperanza y resultados”.

“Relanzamos al PAN porque México necesita una alternativa seria, humana y comprometida con la verdad. Relanzamos al PAN porque seguimos creyendo en los valores que nos dieron origen: la defensa de la Patria, la Justicia, la Familia y la Libertad”, explicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am