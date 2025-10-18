Visita zonas más afectadas de Veracruz

A una semana del desbordamiento del Río Cazones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó a Poza Rica este viernes, donde se reunió con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y con autoridades municipales para supervisar los trabajos de rehabilitación de las zonas afectadas por las inundaciones. En el estado visitó también los municipios de Álamo y Tempoal.

A través de redes sociales la mandataria federal informó que: “En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos”.

La gobernadora Rocío Nahle, por su parte, afirmó en sus redes sociales: “Bienvenida a Poza Rica, Presidenta Claudia Sheinbaum, gracias por su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado”, y agregó: “Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos”.

TE RECOMENDAMOS: Desconocen a José María Tapia Franco Morena se deslinda de exdirector del Fonden

El Dato: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó en conferencia de prensa que el estado tiene 50 refugios temporales donde se resguardan 4 mil 768 personas.

Por la noche, a través de redes sociales, la Presidenta Sheinbaum Pardo compartió un video en el que se le ve recorrer 471 kilómetros desde la Ciudad de México haciendo escalas en Álamo y en Tempoal en la que se le ve caminando por las calles visiblemente afectadas y platicar con los vecinos de las comunidades damnificadas.

“Durante la gira de trabajo de fin de semana, realizamos la evaluación general de trabajos de limpieza y apoyo en Poza Rica, Álamo y Tempoal, municipios afectados por las lluvias en Veracruz. Las comunidades reciben atención en aseo de calles, restablecimiento de servicios y comunicaciones, censo de viviendas, así como víveres, agua e insumos. No están solas”, afirmó en el video compartido.

En los recorridos estuvo acompañada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar.

La mandataria habla con los habitantes de las comunidades veracruzanas, ayer durante su recorrido. ı Foto: Especial

En los últimos ocho días, esta es la segunda visita que la mandataria federal realiza a Veracruz, además de los estados San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo; que también resultaron afectados.

Sheinbaum Pardo ha calificado como “ruin” y “zopiloteo” a quienes han criticado la actuación tardía de gobernadores y funcionarios en las entidades más afectadas, como Veracruz, Puebla e Hidalgo, ante las afectaciones.

Aseguró que los gobernadores actuaron desde el principio, por lo que aseveró: “es ruin esta búsqueda de culpables y este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que todo ser humano, si tiene un poco de corazón, todos tenemos obviamente, pero digo corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar (…) Todos los gobernadores actuaron desde el primer momento”.

La Presidenta consideró que lo más importante es que los cinco gobernadores de los estados afectados y los presidentes municipales han trabajado en conjunto para resolver la situación de desastre en cada una de sus entidades.

Segob destaca apoyo de estados a damnificados

› Por Claudia Arellano

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, enlistó la ayuda que han enviado, al menos ocho estados, a las zonas afectadas por las recientes inundaciones.

De acuerdo con el informe, Baja California donó 4.5 millones de pesos en insumos, Baja California Sur envió cinco tráileres con víveres para la población afectada, parte de la maquinaria pesada que se utiliza para reconectar caminos provino de Campeche, que también mandó 40 toneladas de víveres y herramientas para limpieza y construcción, mientras que Chiapas apoyó con varias toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades por mosquitos.

La Ciudad de México (CDMX) también envío maquinaria y equipo para limpieza y reconstrucción, además de personal que apoya en las zonas devastadas, sobre todo en el estado de Veracruz e Hidalgo.

601 máquinas realizan tareas de limpieza en las comunidades del estado afectadas

Colima envió brigadas para ayudar en el saneamiento de las regiones afectadas; Durango movilizó tráileres para brindar ayuda médica y servicios de salud y el Estado de México prestó un helicóptero y comisionó a elementos de la policía para ayudar en las tareas de limpieza.

En tanto, Guerrero envió camas, kits de limpieza y aseo personal, Michoacán puso a disposición productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de servicio médico. Morelos envió despensas, cobertores y kits de equipo personal y Nuevo León movilizó un helicóptero y envió 24 toneladas de despensas.

Rosa Ícela Rodríguez reportó que Oaxaca envió varios miles de despensas, Sinaloa y Sonora enviaron plantas potabilizadoras de agua y Tamaulipas prestó un helicóptero, envió despensas y camiones; Yucatán puso a disposición maquinaria y toneladas de despensas.

Durante la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado de agradecimiento a los gobiernos estatales por su respuesta solidaria ante las recientes inundaciones y deslaves que han afectado a diversas regiones del país.

“La palabra hoy es: gracias a los gobiernos de los estados y a todos los que han hecho donaciones para los estados afectados”, expresó la funcionaria.

“Buscamos por toda la casa, ya no pudimos salvarla, estaba flotando”

› Por Ulises Soriano

En Poza Rica, Ver.

En Poza Rica, hay grandes diferencias entre unas colonias y las otras, no obstante, las huellas funestas del agua persisten en paredes de la colonia Ignacio de la Llave, a un costado del puente Cazones uno, la entrada principal a la ciudad y también uno de los puntos más afectados por la inundación del viernes 10 de octubre, provocada por las intensas lluvias.

Entre las calles se escucha como un hombre retira de su hogar ropa, zapatos y otras pertenencias. Todo perteneció a Amada García Santiago, quien murió dentro de su propia casa y su cuerpo fue rescatado por su yerno, quien apila las pertenencias y recuerdos de su suegra.

Dice que fue alrededor de las dos de la tarde del pasado viernes, cuando el nivel del agua que entró del río Cazones comenzó a bajar y pudieron entrar a su casa. “Todo estaba cerrado. Buscamos por toda la casa y al registrar la cocina, ahí estaba. Ya no pudimos hacer nada. Estaba flotando al lado del refrigerador”.

Habitantes de la colonia Ignacio de la Llave muestran recuerdos de sus seres queridos tras la inundación por el río Cazones, ayer. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: La Presidenta visitó ayer los municipios de Tempoal y Álamo, en Veracruz, afectados por las inundaciones y afirmó que la población “tiene todo nuestro respaldo”.

Recordó que el agua “ya me llegaba al pecho”, relató con voz baja. “Tuve que forzar la puerta con mi hijo; llevábamos garrafones vacíos para flotar un poco y la encontramos aquí, en la cocina”, relata mientras camina por su casa en la que su familia ayuda a limpiar.

Lo poco que lograron rescatar de su hogar y que aún creen que pueden rescatar lo apilan sobre una mesa húmeda: “Unos platos, unas cacerolas, una mesita, todo está contaminado, pero lo hacemos por cariño a mi suegra. Vamos a desinfectar todo, aunque el olor sea insoportable”. Lo que no, va a la calle en una pila donde está la cama y hasta ropa lodosa de Amada.

“Se perdió todo”, dice el yerno de doña Amada, mirando los restos que intenta rescatar. “Nada se salvó: ni documentos, ni ropa, ni muebles”. Al salir de su casa, su hijo entre la pila de lodo retiró unas chanclas “¡Mira! Las chanclas cómodas de mi abuela” y todo se queda en silencio para recordar.

A unos metros, el lodo llega hasta los 50 centímetros. Unas casas adelante, Jenni, una mujer joven que vive cerca del puente Cazones, no puede olvidar el sonido de las alarmas que apenas alcanzó a oír aquella madrugada.

“Nos dijeron que estaba lloviendo en la sierra, pero aquí ya no llovía. Cuando sonaron las alarmas, ya era demasiado tarde”, contó. “Logramos salir por gracia de dios, pero algunos de mis vecinos no. En el caso de mi vecina, la señora Amada García Santiago, cuando despertó el agua ya había cubierto la mitad del primer piso. Por la fuerza del agua no pudo abrir y murió ahogada”.

Habitantes de la colonia Ignacio de la Llave muestran recuerdos de sus seres queridos tras la inundación por el río Cazones, ayer. ı Foto: David Patricio›La Razón

Su esposo, dice, alcanzó a romper una ventana y subió al techo para salvarse: “Así fue como logró sobrevivir. Pero no todos tuvieron esa suerte. Han pasado días y seguimos encontrando animales muertos, los escombros siguen ahí. El olor está horrible, esto no se puede minimizar”.

Jenni explicó que “no hay acceso a la parte baja del río. Dicen que todavía están sacando cuerpos. A los dos minutos de sonar la alarma, la colonia ya estaba bajo el agua”, recordó. En su casa el nivel alcanzó el primer piso. “Nos refugiamos en la azotea de un negocio y desde ahí vimos pasar a las personas flotando, a los animales ahogándose. Fue cuestión de minutos”.

En otra calle, Gerardo Chávez Medina lleva siete días limpiando. “No sé ni qué día es, perdimos la noción del tiempo”, dice mientras maniobra una bomba prestada para sacar el agua.

“Mi hija estaba sola cuando vino la corriente. La casa tiene tres niveles y gracias a eso pudieron salvarse muchos vecinos. Subieron por la escalera y se resguardaron aquí. Llegaron como cuarenta personas. Si no hubiera sido por ella, quién sabe cuántos hubieran muerto”, contó.

Gerardo aseguró que, hasta ahora, “no se ha restablecido nada. No hay energía eléctrica, no hay drenaje. Dicen que ya se normalizó Poza Rica, pero aquí no. Todo está colapsado. La única ayuda que hemos recibido ha sido de vecinos, de instituciones religiosas que traen comida. De las autoridades municipales, nadie. Solo vino gente del gobierno federal a censar”.

Mientras habla, el sonido de la planta eléctrica marca el ritmo del día. “Dicen que ya mandaron el camión vactor, pero aquí no ha llegado. Todo se quedó lleno de agua podrida”, lamentó.

Más al norte, en la colonia Granjas —vecina de Ignacio de la Llave—, Ana Patricia Luna repite una historia parecida: “Mi familia perdió todo. El agua llegó casi a la tercera planta. Mi mamá se quedó atrapada arriba, pasaron quince horas tratando de rescatarla”.

Su voz se quiebra al recordar: “No había militares, no había Protección Civil, no había Guardia Nacional. Mi esposo intentó entrar, pero no podía. Al final fue un vecino con su lancha quien la sacó. Gente de Tihuatlán vino por su cuenta a rescatar a los atrapados, no el Gobierno”.

Ana Patricia insistió en la ayuda: “Necesitamos maquinaria, palas, botas, guantes. Lo que sea. Los víveres no entran porque los coches no pueden pasar. Lo que más necesitamos son manos”.

Cifra de muertos rompe el récord histórico de 70

› Por Claudia Arellano

información oficial, revela que la cifra de fallecidos por las intensas lluvias que afectaron el centro y oriente del país desde la semana pasada aumentó a 72 y 48 personas permanecen desaparecidas.

Datos que quedaron registrados este viernes en el micrositio que habilitó el Gobierno federal donde se actualizarán en tiempo real las acciones emprendidas ante la emergencia por lluvias.

Durante la conferencia del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados por lluvias en el país”.

El Tip: El gobierno habilitó el micrositio El gobierno habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias/ para dar información de los estados afectados.

Asimismo, informó que este fin de semana visitaría los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde continuará con las supervisiones en territorio y las acciones de apoyo a la población tras las lluvias intensas que se han registrado del 6 al 9 de octubre.

La mandataria informó que San Luis Potosí está por salir de la contingencia, además de que el gobierno de la entidad ha brindado diferentes apoyos a la ciudadanía, que se sumarán los otorgados por el Gobierno federal, de la Secretaría del Bienestar.

En su conferencia, destacó que hay alrededor de 52 mil servidores públicos de los gobiernos federal y estatal que apoyan a las mexicanas y mexicanos afectados por las lluvias en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“El heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario, de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de la construcción, de médicos, servidoras de la nación. Es algo realmente extraordinario, de mucha entrega y convicción del servicio público y de amor. Decirles que no están solos, que estamos ahí en este momento y que vamos a seguir apoyando a todos también en el periodo de reconstrucción”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo Federal informó que se habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias/ , en el que se publicará permanentemente el número de personas fallecidas o no localizadas, así como las localidades aisladas y los caminos afectados por las lluvias en La Huasteca.