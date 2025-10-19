Baja a 31 el número de personas no localizadas por inundaciones en la Huasteca

El número de personas no localizadas por las inundaciones en la Huasteca de la semana pasada bajó a 31, desde 39, por lo que se presume que ocho habrían sido encontradas.

De acuerdo con las cifras más recientes del micrositio del Gobierno federal sobre las acciones para atender la emergencia en los estados afectados, hay hasta el momento 31 personas no localizadas.

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior representa una disminución de las 39 reportadas la mañana del sábado. Particularmente, la disminución en las cifras corresponde al estado de Hidalgo, donde el sábado se reportaron 20 personas no localizadas, que ahora son 12.

TE RECOMENDAMOS: Suman 76 personas fallecidas Fuerzas Armadas y dependencias federales refuerzan apoyo en la Huasteca

Además, la cifra de personas fallecidas se mantiene en 76, por lo que se presume que la disminución en el número de personas no localizadas signifique que estas fueron encontradas.

Conteo de personas fallecidas y desaparecidas en el micrositio del Gobierno federal. ı Foto: Captura de pantalla

Hasta ahora, el mayor número de desaparecidos lo tiene el estado de Veracruz, con 14; seguido por Hidalgo, con 12, y Puebla con 5.

En cuanto a los daños territoriales, 109 municipios permanecen bajo la clasificación de afectaciones; en tanto, 329 caminos aún se encuentran cerrados.

Labores de limpieza en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Los estados de Querétaro y San Luis Potosí son los únicos que ya registran un restablecimiento total de la energía eléctrica; en Hidalgo, el avance es de 95.63 por ciento; en Puebla, de 98 por ciento, y en Veracruz, de 99.5 por ciento.

Se espera que este fin de semana continúen los recorridos del Gobierno federal y gobiernos estatales en las regiones afectadas, particularmente en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante la gira de trabajo de fin de semana, realizamos la evaluación general de trabajos de limpieza y apoyo en Poza Rica, Álamo y Tempoal, municipios afectados por las lluvias en Veracruz. Las comunidades reciben atención en aseo de calles, restablecimiento de servicios y… pic.twitter.com/wOXSqLCUFG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

A más de una semana del inicio de la emergencia por las fuertes lluvias, el Gobierno federal y los gobiernos estatales aseguran que continúan con la atención en las regiones afectadas, como lo informó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, detalló que alrededor de 52 mil servidores públicos de los gobiernos federal y estatal apoyan a los mexicanos en los cinco estados afectados.

“Es algo realmente extraordinario, de mucha entrega y convicción del servicio público y de amor. Decirles que no están solos, que estamos ahí en este momento y que vamos a seguir apoyando a todos también en el periodo de reconstrucción”, explicó la presidenta.

Posteriormente, se informaron avances en el restablecimiento del suministro eléctrico, la apertura de caminos y el censo de las comunidades afectadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am