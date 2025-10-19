¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez para Nivel Medio Superior en octubre 2025?

El registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez cerró este 15 de octubre, por lo que el calendario de pagos correspondiente a octubre ya está disponible.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez tienen la finalidad de brindar un apoyo económico para que se pueda disminuir la deceserción académica, pues con esta beca las y los beneficiarios cuentan con un respaldo económico para continuar con sus estudios.

Este apoyo económico equivale a mil 900 pesos que son depositado de manera bimestral a la tarjeta del Banco del Bienestar.

En el Banco del Bienestar puedes retirar el dinero de tu beca en los cajeros automáticos o en ventanilla sin que te cobren ninguna comisión.

En caso de utilizar los cajeros de otros bancos para retirar el dinero de la Beca Benito Juárez sí se aplicarán comisiones porque actualmente el Banco del Bienestar no cuenta con convenios con ningún banco.

Calendario de pagos paga la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

De acuerdo con el calendario compartido por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julió León, el depósito de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez comenzará este lunes 20 de octubre y terminará el lunes 27 de octubre.

El depósito de mil 900 pesos bimestral se hará conforme la primer letra del primer apellido de las y los estudiantes beneficiarios:

Lunes 20 de octubre A, B y C

Martes 21 de octubre D, E, F, y G

Miércoles 22 de octubre H,I,J,K y L

Jueves 23 de octubre M, N, Ñ y O

Vienes 24 de octubre P, Q, y R

Lunes 27 de octubre S,T,U,V,W,X,Y y Z

¡Como lo prometimos!

Te comparto el calendario de pago correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025 - 2026 (septiembre - octubre) para becarias y becarios de CONTINUIDAD de la Beca #BenitoJuárez. pic.twitter.com/EciV4xXlPl — Julio León (@Julio_LeonT) October 19, 2025

Calendario de pago de octubre de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez ı Foto: Especial

¿Qué se necesita para recibir para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez?

En caso de querer ser beneficiario de este programa, el registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez debe hacerlo directamente la o el estudiante.

Por lo que, para poder hacer el registro, se requiere que las y los estudiantes cuenten con su Llave MX, además también deben estar inscritos en una escuela pública de bachillerato, o en su caso, una escuela profesional técnico bachiller y no contar con alguna otra beca federal.

Estos son los pasos que se deben seguir para realizar el registro de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: