‘Los mismos impresentables de siempre’, critica Alcalde a relanzamiento del PAN

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró sus críticas al relanzamiento hecho este fin de semana del Partido Acción Nacional (PAN), al referir que los asistentes fueron “los mismos impresentables de siempre”.

“¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones”, escribió en redes al compartir una lista de políticos albiazules y otros invitados, a los que señala por incurrir en clasismo, por “coquetear” con otros partidos, e incluso acusa a algunos de ser “traidores a la patria”.

La lista compartida por la morenista es encabezada por Claudio X. Gonzales, cuyo nombre únicamente acompañó de la leyenda: “no se requiere presentación”.

Enseguida se menciona al actual dirigente del PAN, Jorge Romero, al que acusa de “coquetear” con el partido Movimiento Ciudadano, con fines de entablar una nueva alianza partidista; a su antecesor, Marko Cortés, lo señala de dirigir al partido sin éxito y “exhibir su acuerdo mafioso con el PRI” para repartirse lo ganado en el estado de Coahuila.

¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones👇🏼🤔 pic.twitter.com/houcyco6dB — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 19, 2025

Al hoy senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya lo acusa de “abusar” del fuero como legislador para regresar al país, después de haber salido seis años hacia Estados Unidos para no enfrentar las acusaciones sobre supuesto fraude en Querétaro.

También se enlista al expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al que se refiere como un “férreo opositor a la 4T” y que además no redujo su salario en el cargo ocupado.

La actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán es referida por emitir discursos de odio, clasismo y racismo.

Otra mención es la de la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, a la que la morenista señala de haber encubierto a familiares presuntamente involucrados en el incendio de la guardería ABC, y también por haber falsificado firmas para conseguir la candidatura presidencial por la vía independiente.

Las gobernadoras panistas María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Libia Dennise García, de Guanajuato, así como Mauricio Kuri, de Querétaro, también aparecen en el listado. La primera, señalada de encabezar un estado con aumento en la pobreza extrema y no haber realizado obras productivas; la segunda, por contar con propiedades de alto valor que no han sido aclaradas. En tanto al mandatario queretano se le acusa de tejer una red de corrupción y nepotismo en su administración.

En la publicación de Alcalde Luján igualmente son mencionados la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, a quien se señala de beneficiarse con contratos “amañados”.

Otros nombres que aparecen son el exalcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada; la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; el exsecretario particular durante el sexenio calderonista, Roberto Gil Zuarth, entre otros.

Pues bastante atenta estás a lo que sucede en @AccionNacional … Haces bien. Te aseguro que estás haciendo bien. #RelanzamientoPAN Bendiciones 🙏🏼 https://t.co/a0RgplAubh — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 19, 2025

