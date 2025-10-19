Senado alista reunión con García Harfuch

El Senado de la República se alista para la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, esta semana.

Al presentar la agenda que le espera a la Cámara alta en la semana del 20 al 24 de octubre, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que se recibirá al funcionario para rendir un informe en el marco del primer año del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora apuntó que para el martes 21 de octubre también se llevará a cabo una sesión solemne con la cual se conmemorará el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

“Este, resultado de una lucha muy importantes de nosotras”, comentó brevemente al respecto.

Las comisiones también alistarán las sesiones a llevar a cabo para analizar y discutir las minutas recibidas respecto al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Asimismo, se espera la recepción de la minuta para la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año.

Respecto al centro de acopio que se abrió en el Senado de la República, detalló que con lo recolectado la semana pasada se consiguió llenar diez tráileres. Confirmó que se mantendrá abierto el punto para recibir más víveres en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

