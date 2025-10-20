¿Qué difuntos llegan el 27 28 29 y 30 de octubre en la celebración del Día de Muertos?

El Día de Muertos es un conjunto de días en los que llegan distintas ánimas, y estas celebraciones comienzan desde el 27 de octubre para finalizar el 2 de noviembre.

Durante las celebraciones del Día de Muertos se cree que distintas ánimas llegan del Mictlán en días específicos para poder visitar a sus familias y disfrutar de la comida y bebida que les colocan en el altar de muertos.

Estas celebraciones tienen un origen prehispánico, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estas conmemoraciones comienzan en octubre ya que los mexicas esperaban a que se terminara la temporada de cosecha para celebrar a sus muertos.

¿Qué difuntos llegan cada uno de los días de la celebración del Día de Muertos?

De acuerdo con las tradiciones que rodean el Día de Muertos, esas celebraciones se dividen en días específicos para cada una de las ánimas:

27 de octubre : Día para honrar las almas de las mascotas

28 de octubre : Día para honrar a las personas que fallecieron de manera trágica, en accidentes o con violencia.

29 de octubre : Día para honrar a las personas que fallecieron ahogadas, y algunas personas también esperan la visita de los niños que son olvidados o están desamparados.

30 y 31 de octubre: Son días dedicados a los niños que no fueron bautizados.

1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, por lo que se honra a los niños o muertos chiquitos

2 de noviembre se honra a los adultos, y es el que corresponde al Día de Muertos.

Debido a esto, el altar dedicado a los muertos comienza a colocarse en muchos hogares desde el 26 de octubre, y los elementos que se encuentra en estas ofrendas van cambiando conforme el día que pasa.

Altar del Día de Muertos ı Foto: Especial

¿Qué se coloca en los altares del Día de Muertos?

Para honrar las ánimas de sus seres queridos, las personas colocan altares que también son conocidos como ofrendas, en los que se colocan distintos elementos para las almas que regresan del Mictlán.

Algunos de los elementos que se encuentran en las ofrendas ayudan a purificar el ambiente, a guiar a las almas hasta las ofrendas y también decoraciones típicas de la época y algunos platillos.

Entre estos objetos están las veladoras, los cirios, el incienso o el copal, agua, sal, pan de muerto, flor de cempasúchil, fruta, calaveritas de azúcar o chocolate, papel picado, alimentos y fotografías de las personas y mascotas a quienes se honra con la ofrenda.