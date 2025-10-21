Alistan apoyo de hasta $100 mil a damnificados

Para subsanar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos que inundaron comunidades en cinco estados de la República, el Gobierno Federal anunció la entrega de apoyos que irán desde los 20 mil hasta los cien mil pesos, así como proyectos de reubicación y reconstrucción de vivienda y apoyos a locales comerciales y el campo, lo que en suma para la primera etapa requerirá una inversión de diez mil millones de pesos, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, expuso que hasta el 19 de octubre se han censado 70 mil 445 viviendas: 10 mil 811 en Puebla; cinco mil 56 en Hidalgo; dos mil 62 en Querétaro; ocho mil 938 en San Luis Potosí y 43 mil 578 en Veracruz.

El Dato: la estrategia de reconstrucción se estableció en cuatro ejes: atención a la emergencia, apoyo directo a familias, reconstrucción del sistema de alerta y prevención de riesgos.

Al señalar que para garantizar que los servidores de la nación puedan llegar a todas las comunidades, se han instalado 25 campamentos y se reforzó el despliegue con mil personas más.

Derivado de los primeros resultados del censo que ha permitido identificar las condiciones en que quedaron algunas regiones, se instruyó la entrega de un primer apoyo a las familias en hogares afectados, quienes comenzarán a recibir a partir del miércoles un monto de 20 mil pesos.

Éste se acompañará de un vale de enseres domésticos y para canastas básicas.

La funcionaria precisó que la entrega se realizará del 22 al 29 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que, en Hidalgo, donde continúa el censo, se empezará la entrega del 25 de octubre al 5 de noviembre, ya que llevará una semana más concluir los censos.

En una segunda etapa, ya con la valoración de daños en los hogares, se entregarán montos de 25 mil pesos a quienes hayan tenido daños medios; 40 mil a daños mayor y 70 mil a quien perdió la vivienda.

Para las casas en zonas de riesgo, habrá una estrategia coordinada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, para reubicarlas a zonas seguras.

Adicionalmente se apoyará a locales comerciales con 50 mil pesos, ante pérdidas de mercancía y afectaciones a infraestructura. Para el campo y ganadería, el apoyo irá de 50 a 100 mil pesos, dependiendo de las hectáreas afectadas.

Tras identificar 282 unidades de salud con daños, se entregarán 500 mil pesos a cada una, adicional al seguro con el que cuentan. Además, apoyarán a 750 escuelas de educación básica y media superior con 200 mil pesos, independientes a lo que cubrirá el seguro.

En la zona se estableció un programa temporal que ofrece 50 mil plazas, que se llamará Empleo Construyendo Futuro, donde las personas que decidan integrarse recibirán un pago de ocho mil 500 pesos para ayudar en las labores de reconstrucción y limpieza en las zonas, principalmente de las sierras.

Además, se mantiene el impulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que jóvenes participen en las brigadas en Poza Rica y Álamo, Veracruz.

En el caso de pérdida total de las viviendas, se acompañará un censo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para ver cuántas familias tienen que reubicarse o reconstruir su vivienda, para lo cual también se contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Reconexión telefónica y de Internet va a 40 y 70%

› Por Yulia Bonilla

A pesar de los esfuerzos hechos para habilitar los servicios en las comunidades afectadas a causa de las inundaciones en cinco estados de La Huasteca, las tareas para reanudar la conexión telefónica y red de Internet apenas presentan avances entre el 40 y 70 por ciento.

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló que, hasta ahora, se tiene un restablecimiento de 65 por ciento en cuanto a las torres de telefonía celular y 43 por ciento en acceso a Internet.

La funcionaria precisó que se instruyó la distribución de 13 mil chips de telefonía e Internet, de los que hasta ahora se han entregado dos mil 569.

Respecto al restablecimiento de energía eléctrica, dijo que el avance ya es de 98.7 por ciento y destacó que en las últimas 24 horas se restableció el servicio a ocho mil 198 usuarios.

El Dato: la presidenta visitó el almacén alterno de la CFE en Tianguistengo, Hidalgo, donde reconoció el trabajo de los electricistas.

Explicó que en el caso de Veracruz ya se había conseguido un restablecimiento del cien por ciento en el servicio, sin embargo, se tuvo una falla en dos líneas de mediana tensión, sobre lo cual ya se trabaja y únicamente queda pendiente devolver la energía para 668 usuarios en esta entidad.

En Hidalgo, el avance es de 96 por ciento y en Puebla, de 99 por ciento, con un total de tres mil 516 usuarios pendientes.

La directora de la CFE enfatizó en que, a pesar del restablecimiento del servicio en la mayoría de comunidades, el personal de la dependencia se mantiene en los sitios para atender cualquier imprevisto.

“En este caso también quiero comentarles que, independientemente de que vamos restableciendo en las comunidades el suministro, los compañeros están todavía ahí, disponibles para poder atender cualquier tipo de detalle muy puntual o alguna falla en cada una de las casas de las poblaciones que habían sido afectadas”, informó Emilia Calleja.

Salen de la emergencia Querétaro y SLP: Claudia

› Por Yulia Bonilla

Debido a que se ha conseguido abrir los caminos y se avanzó en la limpieza y restablecimiento de servicios, la declaratoria de emergencia ya ha sido levantada para los estados de Querétaro y San Luis Potosí, anunció en conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En Querétaro y en San Luis Potosí ya ningún municipio,. De hecho, allí ya podemos decir que terminó la emergencia, en Querétaro y San Luis Potosí. Todavía se sigue con una parte de la limpieza, pero ya ahí esencialmente se le apoya a la población…”, declaró.

Especificó que en el estado de Puebla cinco localidades permanecen aisladas, en las que vive alrededor de mil 500 habitantes y aún no se concluye la limpieza de caminos, por lo cual aún no se puede levantar el estado de emergencia.

El Dato: Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, dijo que las labores de reconstrucción por parte del personal militar y la GN no afectan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Señaló que la situación más complicada se enfrenta en los estados de Hidalgo y Veracruz, donde hay 74 y 39 localidades, respectivamente, con caminos obstruidos. A esto se suman cien localidades de núcleos secundarios que no cuentan con acceso terrestre, para las que se han establecido puentes aéreos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, a más de una semana de la devastación en la región de La Huasteca, 119 localidades permanecen incomunicadas.

119 lLocalidades permanecen incomunicadas en 3 estados inundados

Al participar en la conferencia presidencial, precisó que, del 14 al 19 de octubre, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119.

De la red federal únicamente falta por restablecer el paso en un puente en Hidalgo, cuyas obras están en proceso y estimó que quedará listo esta semana.

Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa sobre los trabajos de reconstrucción en La Huasteca. ı Foto: Especial

En cuanto a la red estatal y caminos alimentadores, se restableció el paso en 169 localidades, mediante la liberación de 340 caminos. Para estos trabajos se ha recurrido a la labor de nueve mil 941 personas pertenecientes a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y de la SICT; además, mil 79 máquinas.

El funcionario presentó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para informar a detalle las afectaciones y labores realizadas conforme a las características del relieve topográfico.

“Esta herramienta va a ser muy útil para el proceso de reconstrucción que ya estamos comenzando, porque ya cada uno de estos puntos va a tener el detalle de desarrollo de proyecto ejecutivo. Diferentes datos que son importantes para mejorar, inclusive, los caminos, ya en el proceso de reconstrucción”, dijo.

Ante inundaciones va alerta como la sísmica

› Por Yulia Bonilla

A fin de robustecer la respuesta de las autoridades ante condiciones de emergencia por fenómenos naturales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes a trabajar, tras la devastación ocasionada por las inundaciones en la región de La Huasteca. El plan contempla implementar el sistema de alertamiento vía celular que ya se aplica ante movimientos telúricos, para ahora también advertir sobre otros fenómenos naturales.

El primer punto consiste en la atención a la emergencia, que contempla la apertura de caminos, la limpieza, atención a la salud, y garantizar el funcionamiento del agua potable, que son tareas que por ahora aún se llevan a cabo en los estados afectados.

“Todavía estamos trabajando en la atención a la emergencia. Todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre, y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación”, dijo.

El Dato: Este año entró en operación el sistema de alerta sísmica a los teléfonos celulares, que en su primer simulacro llegó a más de 80 millones de usuarios de todo el país.

El segundo eje es el de apoyo a familias damnificadas, basado en el censo que levanta la Secretaría de Bienestar para brindar recursos a los damnificados.

El tercer eje es la reconstrucción de caminos que hayan resultado afectados, desazolve de los ríos, atención en escuelas, viviendas y también el impulso para la reactivación económica.

“Después vendrá todo el proceso de reconstrucción; y ya en el caso de la mayoría de las secretarías y dependencias, ya incluso iniciaron con estos trabajos. Por ejemplo, en el caso de caminos, ya se están haciendo proyectos ejecutivos o puentes para que, terminando la emergencia, inicie la etapa de reconstrucción”, comentó la mandataria.

El cuarto eje se enfoca en el fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento de riesgos, por medio de más insumos y personal al Comité Científico, que permita fortalecer los sistemas de monitoreo sobre las condiciones que involucran al territorio nacional; asimismo se buscará mejorar los atlas de riesgo y reforzar el alertamiento digital, como el que ya se dispone para sismos.

Respuesta integral ı Foto: Especial

En este último punto, la Presidenta ahondó que ya se trabaja para que también se envíe a los celulares una alerta sobre desbordamiento de ríos y otras condiciones de riesgo, y que esperan que quede listo este mismo año.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene un comité científico, pero estamos fortaleciendo ese comité científico con científicos de la UNAM, del Politécnico, del Tecnológico y de distintos centros de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder, nuevamente, desarrollar acciones que nos permitan fortalecer el sistema de alertamiento, mediciones, modelos matemáticos. Ya lo vamos a presentar aquí.

“El tercero es el alertamiento digital, que ya lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital. Se trata de que no solamente el alertamiento del Meteorológico Nacional llegue a las oficinas de los gobernadores, sino que, a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades”, explicó.

Marina despliega equipo satelital para dar apoyo

› Por Yulia Bonilla

Para atender a los damnificados y apoyar en las labores de rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó cuatro mil 819 uniformados en la zona, con los que se integraron 15 brigadas de respuesta de emergencia.

En conferencia, el jefe del Estado Mayor General de la Semar, José Manuel Salinas Pérez, detalló que con el propósito de la continuidad de las operaciones y contar con una comunicación eficiente, se cuenta con cinco antenas Starlink, 59 equipos satelitales y 151 equipos de radiofrecuencia.

El Tip: hoy martes se prevén lluvias fuertes y muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Puebla.

En el recuento de los resultados de las tareas implementadas hasta ahora, se tiene a 11 mil 203 personas auxiliadas o evacuadas; 13 mil 137 atenciones médicas brindadas; ocho mil 204 traslados a albergues; 539 vías despejadas, así como 17 mil 323 metros cúbicos de basura, lodo y escombros removidos.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el despliegue de miles de elementos para la atención a la emergencia que se enfrenta en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, no representa impacto alguno en las tareas de seguridad que están a cargo de la dependencia.

En conferencia, detalló que se han enviado ocho mil 569 efectivos militares y de la Guardia Nacional: “Aquí quiero resaltar que no se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar de la Guardia Nacional en el resto de las entidades. Principalmente hablo del apoyo que se da a la estrategia nacional de seguridad pública”.

Del 9 al 19 de octubre, comentó que se han evacuado a 98 personas, se distribuyeron más de 35 mil despensas, de las que 31 mil fueron con apoyo de los puentes aéreos que se trazaron.

