Ante inundaciones va alerta como la sísmica





A fin de robustecer la respuesta de las autoridades ante condiciones de emergencia por fenómenos naturales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes a trabajar, tras la devastación ocasionada por las inundaciones en la región de La Huasteca. El plan contempla implementar el sistema de alertamiento vía celular que ya se aplica ante movimientos telúricos, para ahora también advertir sobre otros fenómenos naturales.

El primer punto consiste en la atención a la emergencia, que contempla la apertura de caminos, la limpieza, atención a la salud, y garantizar el funcionamiento del agua potable, que son tareas que por ahora aún se llevan a cabo en los estados afectados.

“Todavía estamos trabajando en la atención a la emergencia. Todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre, y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación”, dijo.

El Dato: Este año entró en operación el sistema de alerta sísmica a los teléfonos celulares, que en su primer simulacro llegó a más de 80 millones de usuarios de todo el país.

El segundo eje es el de apoyo a familias damnificadas, basado en el censo que levanta la Secretaría de Bienestar para brindar recursos a los damnificados.

El tercer eje es la reconstrucción de caminos que hayan resultado afectados, desazolve de los ríos, atención en escuelas, viviendas y también el impulso para la reactivación económica.

“Después vendrá todo el proceso de reconstrucción; y ya en el caso de la mayoría de las secretarías y dependencias, ya incluso iniciaron con estos trabajos. Por ejemplo, en el caso de caminos, ya se están haciendo proyectos ejecutivos o puentes para que, terminando la emergencia, inicie la etapa de reconstrucción”, comentó la mandataria.

El cuarto eje se enfoca en el fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento de riesgos, por medio de más insumos y personal al Comité Científico, que permita fortalecer los sistemas de monitoreo sobre las condiciones que involucran al territorio nacional; asimismo se buscará mejorar los atlas de riesgo y reforzar el alertamiento digital, como el que ya se dispone para sismos.

En este último punto, la Presidenta ahondó que ya se trabaja para que también se envíe a los celulares una alerta sobre desbordamiento de ríos y otras condiciones de riesgo, y que esperan que quede listo este mismo año.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene un comité científico, pero estamos fortaleciendo ese comité científico con científicos de la UNAM, del Politécnico, del Tecnológico y de distintos centros de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder, nuevamente, desarrollar acciones que nos permitan fortalecer el sistema de alertamiento, mediciones, modelos matemáticos. Ya lo vamos a presentar aquí.

“El tercero es el alertamiento digital, que ya lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital. Se trata de que no solamente el alertamiento del Meteorológico Nacional llegue a las oficinas de los gobernadores, sino que, a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades”, explicó.

Marina despliega equipo satelital para dar apoyo

Para atender a los damnificados y apoyar en las labores de rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó cuatro mil 819 uniformados en la zona, con los que se integraron 15 brigadas de respuesta de emergencia.

En conferencia, el jefe del Estado Mayor General de la Semar, José Manuel Salinas Pérez, detalló que con el propósito de la continuidad de las operaciones y contar con una comunicación eficiente, se cuenta con cinco antenas Starlink, 59 equipos satelitales y 151 equipos de radiofrecuencia.

El Tip: hoy martes se prevén lluvias fuertes y muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Puebla.

En el recuento de los resultados de las tareas implementadas hasta ahora, se tiene a 11 mil 203 personas auxiliadas o evacuadas; 13 mil 137 atenciones médicas brindadas; ocho mil 204 traslados a albergues; 539 vías despejadas, así como 17 mil 323 metros cúbicos de basura, lodo y escombros removidos.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el despliegue de miles de elementos para la atención a la emergencia que se enfrenta en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, no representa impacto alguno en las tareas de seguridad que están a cargo de la dependencia.

En conferencia, detalló que se han enviado ocho mil 569 efectivos militares y de la Guardia Nacional: “Aquí quiero resaltar que no se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar de la Guardia Nacional en el resto de las entidades. Principalmente hablo del apoyo que se da a la estrategia nacional de seguridad pública”.

Del 9 al 19 de octubre, comentó que se han evacuado a 98 personas, se distribuyeron más de 35 mil despensas, de las que 31 mil fueron con apoyo de los puentes aéreos que se trazaron.

