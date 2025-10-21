Claudia Sheinbaum se reúne con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes una reunión con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, en Palacio Nacional.

Posteriormente, la mandataria federal aseguró que la economía mexicana está fuerte.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

JVR