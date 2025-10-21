‘Que me multen’, responde Cuauhtémoc Blanco tras ser exhibido por jugar pádel en sesión de diputados

“Si me quieren multar, pues que me multen”, respondió el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, al afirmar que asumirá las consecuencias por jugar pádel durante una sesión de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Cuestionado este martes al respecto, el exgobernador de Morelos justificó su presencia en una cancha de pádel durante la votación sobre las reformas a la Ley de Aguas Nacionales al señalar que, tras someterse a estudios médicos, "necesita otra vez hacer ejercicio”.

“Mira, en primera, me encanta el pádel. No nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios hace poquito porque necesito hacer ejercicio, porque después de nueve años que estuve con la presidencia municipal [de Cuernavaca], fui gobernador de un estado, pues mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio” , dijo.

Esto, luego de que durante la reunión semipresencial en la comisión, al momento de solicitarle su voto, encendió su cámara y micrófono para pedir que le pusieran asistencia y luego desconectarse de la sesión.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

Este martes, el exfutbolista reconoció que jugaba pádel en una cancha en el Desierto de los Leones. Aunque trató de explicar los tiempos entre el juego y la sesión, argumentó que cuando registró su asistencia ya había terminado su partido.

“Eso fue en la mañana, fue a las 8 de la mañana, yo terminé de jugar, la reunión era a las 10 de la mañana, tenías que poner asistencia, eso no te lo impide”, comentó.

“No había señal, porque estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes, (...) voy a asumir la responsabilidad, si me quieren multar pues que me multen ”, dijo.

🚨 "Necesito hacer ejercicio… asumiré la responsabilidad y si me van a multar, que me multen."



Con esa ligereza el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, respondió a los cuestionamientos sobre la sesión de ayer a la que "asistió" vía remota durante un juego de pádel. pic.twitter.com/AR0FrUP6Xy — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 21, 2025

cehr