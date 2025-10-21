Más de 2 mil mexicanos han sido detenidos en redadas antinmigrantes de EU; Presidenta pedirá informe

La presidenta pide a la SRE informes sobre los mexicanos detenidos en redadas de Estados Unidos.

Más de dos mil mexicanos han sido detenidos durante las redadas desplegadas por el Gobierno de Estados Unidos como parte de la política antimigratoria que inició Donald Trump desde enero de este año.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó las cifras de los connacionales afectados por la política migratoria de Trump y cómo se actúa desde nuestro país para apoyarlos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

Así, detalló que desde el 20 de enero, día en que el republicano asumió el mandato, 2,382 connacionales han sido capturados, de los que 1,390 fueron arrestados desde el 6 de junio, fecha en la que iniciaron las redadas decretadas para robustecer su política.

Aspecto de un manifestante siendo detenido en el contexto de una manifestación contra el ICE, en Estados Unidos. ı Foto: AP

La mandataria adelantó que pedirá al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, y al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informes sobre las notas diplomáticas enviadas y cuántos mexicanos han sido asistidos durante los juicios que enfrentan en aquel país.

Sobre las marchas multitudinarias recientes, en las que miles de personas tomaron las calles para expresar su rechazo a Trump, la funcionaria evitó emitir opinión:

En eso no, no opinamos. Es la política interior de Estados Unidos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



