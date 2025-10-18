Sufren agresiones del ICE 8 de cada 10 migrantes que son detenidos en EU

Agentes del ICE repelen manifestación en el Este de Chicago, el 14 de octubre.

Coaliciones Migrantes celebraron la decisión de una juez estadounidense de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) deban usar cámaras para grabar las condiciones en que efectúan las detenciones de migrantes, sobre todo a los de origen mexicano. La decisión se da luego de que ocho de cada diez detenidos por ICE han sido violentados durante las redadas, según lo revelan las organizaciones de defensa.

Alertada por los enfrentamientos entre las autoridades y ciudadanos, una jueza estadounidense ordenó el jueves que los agentes federales de inmigración que se encuentren en el área de Chicago usen cámaras corporales, y también pidió la comparecencia de un alto funcionario del ICE ante la corte la próxima semana para hablar de una operación de cumplimiento de la ley que ha producido más de mil arrestos.

El Dato: El ICE enfrenta una presión constante del gobierno de Trump para aumentar las cifras de detenidos; Kirsti Noem, secretaria de Seguridad ordenó tres mil arrestos por día.

Medios de comunicación locales reportaron que la jueza federal de distrito, Sara Ellis, dijo sentirse “un tanto asombrada” después de ver imágenes de televisión de enfrentamientos callejeros en los que se usó gas lacrimógeno y otras tácticas durante la estricta aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno del presidente Donald Trump en la tercera ciudad más grande del país.

Al respecto Saúl Arellano, abogado e hijo de la activista Elvira Arellano, celebró esta disección, ya que dice que las detenciones están poniendo al descubierto, “las violaciones que vienen ocurriendo desde el nuevo inicio del mandato Trump, no sólo en Chicago sino en otras áreas de Estados Unidos sobre todo hacia mexicanos arrestados”.

1000 Inmigrantes han sido arrestados desde septiembre por el ICE en EU

Adicionalmente, el litigante de origen mexicano dijo que los esfuerzos comunitarios para oponerse al ICE se han intensificado en Chicago, donde se han reunido grupos vecinales para vigilar la actividad de la agencia federal para filmar los incidentes en los que participen sus agentes. Más de mil inmigrantes han sido arrestados desde septiembre y han traído, de parte del gobierno, “campañas de desprestigio”.

Relató que un centro de detención de inmigración en Broadview, en las afueras de Chicago, ha sido sede de protestas constantes por parte de activistas que denuncian que las detenciones van contra la ley, sobre todo porque se hacen en un contexto de violencia y muchas veces frente niños, lo que causa un impacto en su vida.

El activista mencionó que la orden de la jueza consiste en que “todos los agentes que trabajan en la Operación Midway Blitz deben usar cámaras corporales, y éstas deben estar encendidas”.

Arellano recordó que también a principios de esta semana, un juez del condado de Cook prohibió que el ICE arreste a personas en los tribunales y los suburbios de Chicago.

Jesús Chuy García, político y activista, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazó, junto a otros funcionarios electos locales, las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que “culpan imprudentemente a activistas locales” por el asesinato de un hombre en Chicago a manos de un funcionario de la agencia, luego de que se resistió a una redada y reconoció que la determinación de la jueza “es una medida que apoyará a bajar los niveles de violencia en las detenciones.”

“Defensores comunitarios y funcionarios electos en Chicago han estado advirtiendo a la gente que se mantenga segura y conozca sus derechos si tienen un encuentro con las fuerzas del orden. Advertimos que las tácticas agresivas de ICE y su desprecio por el debido proceso son una escalada violenta”, dijo García.

Cristóbal Cavazos, quien señala que la población de Chicago se mantene firme en su rechazo al ICE y que las comunidades participan en manifestaciones diarias al organizar patrullajes de seguridad comunitaria, ha conminado a los connacionales a “no caer en provocaciones ante las detenciones que pueden darse en las semanas que vienen”.

Cavazos habló de que los ciudadanos están siendo testigos de un embate, “un embate histórico del ICE, 200 agentes ya llevan tres semanas aquí en Chicago”.

Señaló que las autoridades actualmente hacen todo lo posible “para hacernos la vida miserable, llegando a constructoras, agarrando a compañeros que están trabajando en los techos, haciendo el ‘roofing’, ‘landscapers’, en el centro de Chicago, en la avenida Michigan, acosando gente, haciendo lo posible para meternos paranoia, para meternos miedo, para espantar a la comunidad”.

Por lo que refirió que esta medida de uso de cámaras será un aliado para los detenidos, que se han quedado “fríos” en medio de detenciones casi siempre con lujo de violencia.