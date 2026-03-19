Sheinbaum a CNTE: ‘En lo que se pueda se va a ayudar… pero hay temas donde presupuesto no da’

Tras cuestionar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúe con marchas a pesar de que el gobierno se dijo abierto al diálogo, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se atenderán las demandas en la medida de lo posible, pero advirtió que hay demandas que el presupuesto no puede cubrir.

Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro de 72 horas, acompañado de marchas y bloqueos en distintos estados, pero con una concentración principal en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instaló un plantón.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum dijo no ver justificación para la protesta emprendida por las y los maestros, si el gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo por medio de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación.

Además, Claudia Sheinbaum mencionó que ella abrió espacio para recibir directamente a los maestros en el marco de la protesta realizada el año pasado, pero no acudieron.

“Nunca se ha cerrado el diálogo con gobernación y con educación pública porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con gobernación con secretaria de educación que tienen toda la atribución”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum mencionó que se mantendrá la apertura del gobierno para escuchar a los docentes.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum mencionó que aunque hay voluntad de atención, esta dependerá del presupuesto porque no es posible que alcance para todo.

“Y en lo que se pueda se va a seguir apoyando… Hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México, las maestras de México”, dijo Claudia Sheinbaum.

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FGR