Se forma tormenta tropical ‘Melissa’: ¿Hay riesgo para México?

La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico continúa mostrando actividad, y este martes 21 de octubre se formó la tormenta tropical “Melissa”, el sistema número 13 con nombre de la actual temporada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, se informó que fenómeno se desarrolló durante la mañana sobre el Mar Caribe central, con su centro localizado aproximadamente a 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, y a 1,765 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte oficial, Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con rachas que alcanzan los 100 km/h, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 22 km/h.

Se formó esta mañana la #TormentaTropical #Melissa en el #MarCaribe. Se localiza a 480 km al sur de Puerto Príncipe, Haití. No representa riesgo para #México pic.twitter.com/nGotreDQsc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2025

Estas condiciones la clasifican dentro de la categoría de tormenta tropical, aunque las autoridades meteorológicas descartan cualquier riesgo inmediato para México debido a la distancia a la que se encuentra.

Aunque no se han emitido alertas ni recomendaciones para las costas mexicanas, el SMN exhortó a la población y a las embarcaciones del Caribe y Golfo de México a mantenerse informadas a través de canales oficiales, como las cuentas de Conagua Clima y Protección Civil.

Ante esto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama reiteró en sus redes sociales que, aunque no presenta un riesgo para el país se mantiene una vigilancia en su evolución y trayectoria.

“Mantenemos en permanente vigilancia su trayectoria y evolución, invitando a la ciudadanía a seguir informada únicamente a través de medios oficiales”, dijo en un post en la red social X (antes Twitter).

🔔¡AVISO! 🌀Se ha formado la tormenta tropical Melissa en el Caribe central.



📍Su centro se localiza a 480 km al sur de Puerto Príncipe, Haití y a 1,765 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo.



💨 Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y… pic.twitter.com/t26B4PlSSm — Mara Lezama (@MaraLezama) October 21, 2025

