¿Cómo y cuándo es el registro para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años este 2025?

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres que tengan entre 18 y 59 años de edad y que residan en el Estado de México que requieran apoyo económico para poder acceder a la seguridad social.

De acuerdo con la información de Mujeres con Bienestar, este programa de desarrollo social está dirigido a las mujeres de 18 a 59 años de edad que residan en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

Para poder recibir este apoyo económico, las mujeres que quieran registrarse para este apoyo económico deben cumplir con algunos criterios de selección.

¿Cómo puedo registrarme a Mujeres con Bienestar?

El registro de Mujeres con Bienestar está dirigido para mujeres que se encuentren en situación de pobreza y que tengan carencia por acceso a la seguridad social, y para poder recibir el apoyo económico requieren cumplir con algunos requisitos.

Los documentos que se requieren para realizar este registro se deben presentar en original y copia:

Acta de nacimiento, o en su caso extracto de la misma, o carta de naturalización

Identificación oficial vigente , puede ser la credencial para votar o se puede presentar constancia domiciliaria con fotografía y firma de la solicitante, expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses, puede ser de luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas

Formato Único de Bienestar, este es emitido por una Instancia Ejecutora y debe ser remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el pre-registro.

Las mujeres que resultaron beneficiarias de la convocatoria del año 2024 podrán continuar recibiendo los apoyos que brinda este programa durante el 2025.

Actualmente no hay una convocatoria abierta para realizar el registro para ser beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar, por lo que se invita a quienes estén interesadas en recibir este apoyo económico a estar pendientes de las convocatorias.

Beneficios de Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Qué beneficios tiene Mujeres con Bienestar?

Las mujeres de 18 a 59 años de edad que resulten beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar no sólo reciben un apoyo monetario de 2 mil 500 pesos bimestrales, sino que también tienen acceso a otros beneficios.

Estos beneficios son seguro de vida, asistencia funeraria, asistencia médica vía telefónica y telemedicina, asistencia veterinaria vía telefónica y presencial, coordinación de asistencia dental en consultorios, coordinación de asistencia oftalmológica y referencia con oftalmólogos.

Además, también pueden acceder a atención psicológica vía telefónica, asistencia nutricional vía telefónica, asistencia legal vía telefónica, asistencia financiera, centro de capacitación digital y certificación, descuentos para el Bienestar, y tarifa preferencial en el transporte público.