Derrame en río Pantepec está contenido, asegura la Semar; Pemex despliega operativo de limpieza

Pemex, Marina y autoridades locales realizan labores de limpieza tras el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se encuentra contenido el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, y que junto a Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantiene un operativo de limpieza, contención y remediación ambiental

De acuerdo con la Marina, se mantiene el monitoreo del desplazamiento de hidrocarburos por el río Pantepec, con recorridos en los municipios Álamo y Tuxpan, que corren mayor riesgo.

Pemex añadió que en la atención a la emergencia operan más de 80 unidades terrestres y fluviales, incluidas cinco lanchas, una embarcación especializada clase FIFI II y 11 retroexcavadoras que facilitan el acceso a zonas de difícil tránsito.

Para las labores se instalaron 48 cordones oleofílicos, 13 barreras marinas y 2 equipos skimmers para la recuperación de hidrocarburos en superficie, apoyados por cuatro sistemas de respiración autónoma.

En las maniobras participan 200 elementos de Pemex, 300 de la Marina, 50 servidores públicos estatales y municipales, así como personal y equipo de las compañías A&B, Luza Tecnologías, HB y SIISA, especializadas en la atención de este tipo de eventos.

Pemex añadió que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero reanudó operaciones “de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad”.

El director general de Petróleos Mexicanos, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, acudió al mpo. de Álamo Temapache, Veracruz... Publicado por Pemex en Miércoles, 22 de octubre de 2025

Por su parte, la Marina informó que mantiene activo el Plan Regional de Contingencias en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Tuxpan, la Capitanía de Puerto, Pemex y autoridades locales.

El plan prevé la instalación de seis barreras de contención en puntos estratégicos, y se tiene contemplada la colocación de cuatro adicionales en los esteros Casa Blanca, La Calzada, Tampamachoco y Jácome, con el fin de evitar que los residuos alcancen cuerpos de agua secundarios.

Los efectivos navales permanecen desplegados en las bocas de los esteros Tenechaco, Palma Sola, Tumilco y Quinta Las Puertas, con dos unidades de presión al vacío total que recolectan el hidrocarburo recuperado en pipas.

#MarinaTeInforma 🚨



En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y en apoyo a PEMEX, implementamos acciones para contener y mitigar el derrame de hidrocarburos en las zonas marítimas navegables de las inmediaciones de Citlaltépetl, Veracruz.



Con más de 300… pic.twitter.com/B7cTc0nu10 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 22, 2025

cehr