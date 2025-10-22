Esta es la fecha de entrega de la Tarjeta Bienestar para recibir el depóstio de las Becas para el Bienestar

Las Tarjetas Bienestar en las que se depositarán las becas para el Bienestar serán entregadas próximamente, por lo que quienes realizaron su registro por primera vez en las convocatorias anteriores deberás estar pendiente de la fecha de entrega de su tarjeta.

Si te registraste anteriormente para recibir el apoyo económico de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Universitaria, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior o la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, pronto podrás recibir tu Tarjeta Bienestar.

Luego de recibir tu Tarjeta Bienestar, podrás descargar la aplicación del Banco del Bienestar, en la que podrás consultar el saldo disponible en tu tarjeta y, en caso de pagar en algún negocio con tu tarjeta, también podrás consultar los movimientos que realizaste.

¿Cuándo se entregan las tarjetas para las Becas del Bienestar?

Si eres un beneficiario o beneficiaria de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Universitaria, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro pronto recibirás tu Tarjeta Bienestar.

En caso de ser un estudiante que realizó el registro para alguna de las becas por primera vez entonces deberás acudir a la entrega de tu Tarjeta Bienestar, pero si eres un beneficiario o beneficiaria de continuidad, entonces únicamente debes esperar a que comiencen los depósitos correspondientes.

Las Tarjetas Bienestar en las que serán depositadas las becas, y que podrás usar en el Banco del Bienestar para poder retirar el dinero correspondiente al apoyo económico, van a ser entregadas durante la segunda quincena de noviembre.

Las Becas para el Bienestar brindan un apoyo económico que tiene la finalidad de darle un respaldo económico a quienes resulten beneficiados, para así poder disminuir la deserción académica.

¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez para Nivel Medio Superior en octubre?

Los pagos de la Beca Benito Juárez para Nivel Medio Superior ya comenzaron, por lo que en las próximas fechas podrás recibir el depósito de mil 900 pesos bimestrales.

El calendario de pagos de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior corresponde al día en el que las y los beneficiarios podrán disponer de su dinero, y estos depósitos se realizan conforme la primera letra de su primer apellido.

Los depósitos para las letras A, B, C, D, E, F y G fueron realizados este lunes 20 y martes 21 de octubre, por lo que quienes tengan alguna de esas letras como inicial de su primer apellido ya pueden realizar el retiro de su beca en el Banco del Bienestar.

Miércoles 22 de octubre H, I, J, K y L

Jueves 23 de octubre M, N, Ñ y O

Vienes 24 de octubre P, Q, y R

Lunes 27 de octubre S, T, U, V, W, X, Y y Z