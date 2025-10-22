PEF 2026 garantiza derechos y servicios públicos: Hacienda, ante criticas de oposición

Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 “garantiza derechos y servicios públicos para la población, además de “asegurar recursos para la inversión pública”.

Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que los más de 10.1 billones de pesos que se proponen para el siguiente año no comprometen la estabilidad macroeconómica, ni la trayectoria sostenible de la deuda.

“Es, ante todo, una herramienta de transformación en la que se garantizan los derechos, servicios públicos esenciales e inversión para proteger a la población más vulnerable (…) la propuesta es congruente con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, preserva el equilibrio entre gasto corriente e inversión, y ordena el ejercicio del gasto mediante una estructura programática que permite seguir cada peso desde su origen hasta su destino”, dijo.

Gómez Castro, dijo que el presupuesto atiende las necesidades de la población, a través de, por ejemplo, los 1.12 billones de pesos que se destinarán al sector educativo y 965,662 millones de pesos que se proyectan para salud.

Imagen ilustrativa con billetes de 500 ı Foto: Cuartoscuro

En contra parte el diputado panista Héctor Saúl Téllez criticó el presupuesto para salud, así como el aumento en la cuota del IEPS que se cobra a bebidas azucaradas. Señaló que, pese a los discursos del gobierno, que señalaron un fondo al cual se iban a destinar estos recursos, en el PPEF 2026 “no se ve nada de eso”.

Agregó: “El llamado es crear un fondo de salud, que esté etiquetado de los fondos adicionales que salgan del impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas no calóricas, creemos que ahí habrá 80,000 millones de pesos.”

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), diputado Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que el gasto total propuesto de 10.1 billones de pesos, que representa 5.9% más, en términos reales, que, en el 2025, muestra que se siguen la ruta de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, para lograr un México más justo, próspero y soberano.

El legislador federal cuestionó sobre el tema de la deuda, debido a que se trata de una duda recurrente, por lo que es necesario contar con información de primera mano para transmitírsela al pueblo de México y así revertir el rumor de que el nivel de endeudamiento es alto y eventualmente se saldrá de control.

Al respecto abundó que la deuda más crítica se dio en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Afortunadamente con la llegada de la 4T se hizo un manejo responsable de los recursos, que permitieron operaciones de refinanciamiento a través de la recompra de bonos y otros mecanismos, lo que se ha traducido en ampliación de plazos y reducciones de pasivos, que permiten estabilidad económica”.

EN VIVO / Reunión de Trabajo con la Subsecretaria de Egresos de la SHCPhttps://t.co/QJoNjJrmdn — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 22, 2025

LMCT