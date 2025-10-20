Senado recibe minuta de Ley de Ingresos 2026; reprograma comparecencia del titular de la SEP

Aspecto del pleno del Senado de la República, en una fotografía de archivo.

La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que ya fue recibida en la Cámara Alta la minuta de la Ley de Ingresos 2026.

El documento fue recibido tras ser enviado por la Cámara de Diputados, misma que, dijo, se turnará a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera para su análisis y posterior discusión en el pleno del Senado.

“En esta semana se analizarán los proyectos de decreto que forman parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026”, señaló.

Indicó además que hace unos días se recibieron por parte de la Cámara de Diputados las minutas del Código Fiscal de la Federación, y de las leyes Federal de Derechos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora recordó que estos proyectos fueron turnados de manera directa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Por ello, será esta semana cuando se analicen y, en su caso, se aprueben las minutas del Paquete Económico 2026, el cual, dijo, “tiene una fuerte orientación social y garantiza el respaldo a las familias que viven en situación de vulnerabilidad”.

Senado reprograma comparecencia de Mario Delgado

En otra publicación, la senadora informó que la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, que se llevaría a cabo este martes ante el Pleno, será reprogramada.

“Lo anterior debido a que se encuentra atendiendo las afectaciones en las escuelas , derivadas de las fuertes lluvias en diversas regiones del país”, agregó Laura Itzel Castillo.

El miércoles, comparecencia de Omar García Harfuch

Mientras que el miércoles está programada la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ante el Pleno, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno.

Asimismo, este martes se realizará la Sesión Solemne para conmemorar el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

“Es una fecha importante, porque después de mucho tiempo de lucha, hace 72 años las mujeres conquistamos ese derecho para definir sobre nuestro futuro”, subrayó.

La presidenta del Senado de la República también puntualizó que para continuar enviando ayuda a los estados afectados por lluvias torrenciales en días pasados, seguirá instalado el centro de acopio que está localizado en la plaza Luis Pasteur, junto al Senado, con un horario de 10:00 a 18:00 horas.

