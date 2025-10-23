‘Beca Universal Rita Cetina está transformando vidas’, afirma Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, comentó que, en cada rincón del país, la Beca Universal Rita Cetina está transformando vidas, por ello, algunos testimonios de niñas, niños, adolescentes, familias y autoridades educativas estatales reflejan lo que significa este apoyo integral.

El impacto de la beca también se refleja en las historias personales de las y los beneficiarios. Por ejemplo, Isaac, estudiante de segundo año de la Secundaria Técnica 196 en Toluca, quien compartió que la beca ha tenido un efecto positivo en su vida diaria y en su motivación académica. “Me ha ayudado mucho a mí y a mi mamá para comprar mis zapatos, mis libros y también para ayudar en los gastos de la casa”, comentó. Para él, este apoyo representa un incentivo para continuar con sus estudios y aprovechar cada oportunidad educativa.

Samantha, mamá de Isaac, señaló que la Beca Universal Rita Cetina ha marcado una diferencia tangible en su hogar. “Nos ha ayudado a comprar algunas cosas personales para mi hijo y también completar sus uniformes. Este apoyo ha permitido liberar gastos y enfocar los recursos familiares en otras prioridades”, afirmó.

Casos como el de Samantha e Isaac muestran cómo la Beca Universal Rita Cetina no solo contribuye a la permanencia escolar, sino que también fortalece el tejido social y el bienestar familiar.

En el estado de Hidalgo, el secretario de Educación, Natividad Castrejón Valdez, resaltó que, gracias a la Beca Universal Rita Cetina, la eficiencia terminal en secundaria creció de 93.1% a 94%, colocando a la entidad en el tercer lugar nacional. Subrayó que actualmente el 53% de las y los estudiantes de los tres niveles educativos cuentan con una beca del Bienestar, lo que refleja el compromiso del gobierno federal y estatal con la equidad y la permanencia escolar.

Por su parte, el secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, afirmó que el programa de Becas para el Bienestar es hoy la política educativa que garantiza igualdad de oportunidades y la permanencia escolar en zonas con mayores retos económicos. Detalló que en la entidad la Beca Universal Rita Cetina beneficia a 44 mil 112 alumnas y alumnos, con un 99% de cobertura en los distintos niveles educativos.

En el Estado de México, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, subrayó que la Beca Universal Rita Cetina constituye un pilar de la política educativa de la Cuarta Transformación. Señaló que este programa garantiza que ningún niño, niña o joven abandone la escuela por motivos económicos. Informó que actualmente un millón 38 mil 965 estudiantes de 17 mil 128 escuelas mexiquenses reciben este apoyo.

De igual manera, el titular de la Secretaría de Educación de Puebla, Manuel Viveros Narciso, destacó que la Beca Universal Rita Cetina benefició a 318 mil 84 alumnas y alumnos poblanos, con una inversión social superior a 3 mil 21 millones de pesos. “Con esta beca, miles de familias cuentan con un ingreso adicional que contribuye directamente a la educación y al desarrollo integral de sus hijas e hijos”, expresó.

La Beca Universal Rita Cetina se consolida como uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al garantizar que 8.8 millones de niñas, niños y adolescente continúen sus estudios sin que la falta de recursos sea un impedimento, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP destacó que, con una inversión histórica de 75 mil millones de pesos destinada a la Beca Universal Rita Cetina, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reafirma su compromiso con la equidad y el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes del país.

