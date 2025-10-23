Ceci Flores invita a Fernández Noroña a búsqueda de desaparecidos en Sinaloa: ‘le pago el camión’

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, invitó al senador Gerardo Fernández Noroña a una jornada de búsqueda en el estado de Sinaloa, con refugio, alimento y transporte cubiertos de su bolsillo, para “aprovechar su solidaridad”.

Lo anterior, luego de que el morenista solicitó licencia para separarse diez días de sus funciones legislativas, con el propósito de viajar a Medio Oriente, invitado por los Emiratos Árabes Unidos, que además pagará su vuelo por la “solidaridad” que ha manifestado hacia Palestina ante el genocidio israelí en Gaza.

“Yo le pago el camión", añadió Ceci Flores al extender la invitación a través de la red social X, en la que aseguró que el senador “no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar” .

“En México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos”, subrayó.

En su publicación, adjuntó un video en el que Gerardo Fernández Noroña insiste en que la invitación de los Emiratos no viola ninguna ley y defiende su viaje a Palestina al reiterar que “es importante la solidaridad que puedo expresar”.

También compartió una imagen con los detalles de la jornada de búsqueda programada del 25 al 31 de octubre, para localizar a Alejandro Guadalupe Islas Flores, uno de los hijos de Ceci Flores, desaparecido el 30 de octubre de 2015 en Juan José Ríos, Sinaloa.

Ya me enteré que se nos va a Palestina @fernandeznorona



Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25, yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan… pic.twitter.com/eHuxu5r7r2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 23, 2025

Adán Augusto defiende viaje de Noroña a Palestina

Por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, justificó el viaje “humanitario” de Fernández Noroña, al asegurar que “no es un regalo” y que, por lo tanto, no viola ninguna ley.

Noroña partió este miércoles rumbo a Medio Oriente, con una escala inicial en Barcelona, desde donde volará a Dubái para iniciar su “primer jornada de trabajo”, según informó el propio senador en su cuenta de X.

Más temprano este día, el Senado de la República aprobó de inmediato la licencia para que Noroña se separare de sus funciones legislativas hasta el 2 de noviembre.

Tras la sesión, Adán Augusto López salió en defensa de su compañero de bancada, y ante los señalamientos de que el viaje podría infringir la ley por ser financiado por los Emiratos, aseguró que “como siempre, van a buscarle donde no lo hay”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que se trata de una invitación de un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales, algo que, dijo, ha ocurrido en otras ocasiones.

“No sólo Emiratos Árabes Unidos, como en otras ocasiones yo le puedo decir el nombre de compañeros que fueron invitados, por el gobierno francés, por el gobierno peruano, y deciden asistir a los trabajos. Eso es lo que sucedió en el caso de Gerardo. En ocasiones, no siempre, los países costean el viaje de compañeros diputados o senadores. No es un regalo, pues”, dijo.

