CSP resalta avance de 66% en derechos de vía férrea

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ayer, en conferencia de prensa.

Para liberar los derechos de vía requeridos para la construcción de los proyectos ferroviarios, el Gobierno federal ha pagado más de cinco mil millones de pesos a ejidatarios y demás sectores poblacionales a cambio de sus tierras.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, mencionó que el monto cambia constantemente debido a los resultados de los acuerdos a los que se llegan con los propietarios.

Para esta tarea, se realizó una investigación a fondo, para detectar si los predios involucrados en el trazo se trataban de propiedades privadas, sociales o públicas. Posteriormente, se inició una labor de “socialización del proyecto”, donde se presentaron los planes a comunidades cuyos asentamientos se involucran en las rutas.

El Dato: La primera fase del proyecto, que abarca 787 kilómetros entre CDMX, Pachuca, Querétaro, Irapuato, Saltillo y Nuevo Laredo, ya está en distintos niveles de construcción.

La titular de Sedatu enfatizó en que los pagos a los dueños de las tierras ahora se realizan sin intermediarios y que, a la fecha, se han liberado mil 607 predios. Afirmó que, con los depósitos directos que se realizan, también se dota de certeza a la población y además permite la ocupación inmediata del área.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a la población por su colaboración para conseguir el avance del proyecto ferroviario.

“No hemos tenido realmente ningún problema, y es importante que se conozca, no hay intermediarios en la liberación del derecho de vía. Si se va a adquirir un pedazo de tierra para que pueda pasar el tren, se habla directamente con el municipio, con el ejido, se hacen asambleas, se explica el proyecto y los pagos son de manera directa, sin ningún intermediario. Entonces, sobre todo, agradecer a la población por toda la cooperación que ha habido y, como ven, va muy avanzado”, dijo.

Como apoyo para este procedimiento, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) ha colaborado en los avalúos conforme marca la ley, para poder hacer los pagos a propietarios privados o a ejidatarios.

Especificó que los derechos de vía no sólo son para la colocación de los rieles y demás estructura, sino también para las estaciones e infraestructura complementaria que indica la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Vega Rangel también destacó que 66 por ciento del derecho de vía ya existía, por lo que únicamente se adecuó el proyecto sobre la superficie por medio de nuevos trazos, ajustes y optimizaciones.

De esta forma, el avance de liberación de las vías es de 93 por ciento para el tren AIFA-Pachuca; del 70 por ciento para Ciudad de México-Querétaro; de 85 por ciento para Querétaro-Irapuato, y de 71 por ciento para Saltillo-Nuevo Laredo.

En este contexto, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo, aseguró que se cuentan con los recursos económicos y la fuerza de trabajo para concretar las obras y, por ello, no se advierte algún obstáculo que impida cumplir con el proyecto que se les ha encomendado.

“En todos los proyectos hay ingeniería, en todos tenemos personal, maquinaria, insumos estratégicos, tenemos dirección, tenemos recursos. Y no vemos un óbice que nos pueda detener, salvo seguir haciendo el trabajo y pedirle la colaboración a la ciudadanía, que, bueno, ocasionamos unas molestias durante la construcción, pero es para el beneficio de todos”, dijo.

Sobre el tramo de la capital a Pachuca, mencionó que el avance del primer tramo ya se encuentra en diez por ciento y aseguró que en próximos días comenzará a verse el montaje de lo que serán las vías.

Para ejecutar las tareas de la manera más rápida posible, se mantienen trabajos en diez frentes para atender todos los puntos necesarios, con los que se ha dado empleo a ocho mil 288 personas y éstos continuarán creciendo.

Además, se han integrado 14 frentes de obra que trabajan simultáneamente, 12 se dedican a la obra pesada y los dos restantes, a la ingeniería. Para esto se han generado ocho mil 416 empleos.

Anuncian ampliación de la estación Buenavista

› Por Yulia Bonilla

Como parte del proyecto de recuperación ferroviaria, la capacidad de la estación Buenavista, en Ciudad de México, será ampliada en el corto plazo para incrementar las vías y demás espacios para convertirla en un nodo importante para los trenes que irán a Nogales y Nuevo Laredo.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mencionó que uno de los puntos de partida para el proyecto es esta estación capitalina, que hoy sirve para el Tren Suburbano que conecta con el Estado de México.

Como parte de este proyecto, se tendrán nueve vías totales, se hará una ampliación, se considerarán nuevos andenes y se reconfigurará el área de vestíbulos, taquillas y accesos.

25 mil 523 empleos generan los trabajos de construcción de líneas ferroviarias

Informó que ya se licitaron los tramos de vía de los trenes Querétaro-Irapuato y del Golfo de México, que va de Saltillo-Nuevo Laredo. Además, el pasado 21 de octubre se publicó la convocatoria para la adjudicación de 47 trenes que atenderán los servicios de CDMX-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Detalló que, para el tren Ciudad de México-Pachuca, que atenderá una demanda de 100 mil pasajeros diarios, la licitación otorgó el fallo a la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, que ya inició los trabajos de diseño y fabricación, por lo que el primer tren llegará en el cuarto trimestre del 2026. En el caso del tren México-Querétaro-Irapuato, las próximas licitaciones serán el 23 de octubre. Para el Tren del Golfo de México se licitará la Zona Metropolitana Monterrey A y B el 27 de noviembre y el 29 de octubre.