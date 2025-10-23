Fallece a los 85 años de edad Jorge Eduardo Navarrete, diplomático mexicano

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la muerte del embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete. Además, expresó sus más sentidas condolencias a amigos y familiares.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y excolegas por la irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió la Cancillería en la red social X.

La SRE destacó la labor de Jorge Eduardo Navarrete dentro de la Cancillería, así como su labor en las representaciones de México en Alemania, Brasil, China, Reino Unido y Naciones Unidas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el sensible fallecimiento del embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, destacado diplomático con una amplia trayectoria”, agregó.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 23, 2025

¿Quién era Jorge Eduardo Navarrete?

Jorge Eduardo Navarrete López, nacido en la Ciudad de México en 1940, era licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde se desempeñó como investigador de política internacional y asuntos económicos, financieros y de energía.

Contaba con una amplia trayectoria como diplomático tras haber sido embajador en distintos países, entre los que destacan Alemania, Brasil, Chile, China, Reino Unido, entre otros.

Además, se desempeñó en los siguientes puestos:

Subsecretario de Política y Desarrollo en la Secretaría de Energía;

Subsecretario de Asuntos Económicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores

Jefe del Departamento de Publicaciones

Gerente de Estudios y Difusión del Banco Nacional de Comercio Exterior

Analista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Entre otros

