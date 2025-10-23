Huachicol fiscal: oposición lanza críticas; ‘problema surgió desde el propio gobierno’

El PAN se manifestó contra el huachicol fiscal en Cámara de Diputados, en días pasados

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, dijo que el “problema de 'huachicol fiscal’ surgió desde el propio gobierno”, sostuvo que el hecho de que la procuradora fiscal haya reconocido que el daño por el flagelo asciende a 600 mil millones de pesos “da certeza de su existencia” y expresó que no deben pretender “taparle el ojo al macho con una reforma aduanera cuando el problema surgió desde el propio gobierno”.

Por ello, dijo que el PRI votó recientemente contra las reformas a la Ley de Aduanas, ya que la considera “oportunista y trata de distraer la atención”.

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, insistió en que la red de huachicol fiscal que opera en el gobierno representa “el robo más grande en la historia de México”, con un daño estimado superior a 600 mil millones de pesos, una cifra que, afirmó, no tiene precedente en ningún otro sexenio.

TE RECOMENDAMOS: Por contratos sin comprobar ASF detecta irregularidades por más de 323 mdp en el Poder Judicial

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

El diputado Federico Döring Casar sostuvo que, si bien existe un avance en el combate al “huachicoleo fiscal”, este es “menor”, ya que todavía hay fuga de información y ‘la impunidad de los capos mayores está vigente’.

“Lo que hay es un avance muy parcial. Sí, hay que reconocerlo. Yo estoy muy satisfecho de que finalmente (Omar García) Harfuch me hizo caso, y ya los decomisos no son ‘hollywoodescos’ y hay gente presentada ante juzgados, en las cárceles. Pero es un avance muy menor”, señaló.

En el caso de Tampico, subrayó, se tardaron meses en presentar ante la justicia a los funcionarios señalados, mismos que pudieron ser detenidos “en cuanto se incautaron los millones de litros de diésel”.

Aseveró que “el gobierno tiene que celebrar que se rompió el ‘amasiato’ con el narco, que ya no están haciendo negocio con él, con el ‘huachicol fiscal’, porque después de esto no van a poder volver a las andadas. Pero el avance es muy menor”.

El diputado del PAN, Federico Döring. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT